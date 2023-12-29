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В Бурятии многодетным семьям вручили госнаграды

В Бурятии многодетным семьям вручили госнаграды
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Также они получили сертификаты на жильё

Сегодня, 29 декабря, в Бурятии в преддверии Года семьи прошла торжественная церемония. Глава республики Алексей Цыденов вручил сертификаты и госнаграды многодетным семьям, в которых воспитывается по 6 и более детей.

Госнаграду «За верность родительскому долгу» получила семья из Курумканского района. Супруги Сергей Мунхоевич и Валентина Зориктуевна воспитывают 2 родных и 20 приёмных детей. От предпринимательского сообщества семье подарили автомобиль.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, сертификаты на приобретение жилья 3,5 млн рублей вручили:
- Семье Ринчиновых – Гарме Борисовичу и Оюне Дугаржаповне;
- Руденко Наталье Александровне;
- Жаргаловым Аладру Олеговичу и Мире Солбоновне;
- Малановым Владиславу Бадмаевичу и Эливире Раднаевне.

Бурятия награждение

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