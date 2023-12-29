Для трудоспособного населения его величина будет равна 17 854 рубля
В Иркутской области с января 2024 года увеличится прожиточный минимум. Он составит в целом по региону в расчёте на душу населения 16 380 рублей.
В министерстве труда и занятости региона напомнили, что правительство Иркутской области внесло изменения в постановление о величине прожиточного минимума на 2024 год. Его показатели используют для сравнения доходов граждан при назначении мер социальной поддержки, в том числе пособий для семей с детьми, социального контракта, региональной социальной доплаты к пенсии.
Согласно изменениям, для трудоспособного населения его величина будет равна 17 854 рубля, для пенсионеров – 14 087, детей – 15 889. По районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравнённым к ним, прожиточный минимум в расчёте на душу населения установлен в размере 19 918 рублей, для трудоспособного населения – 21 710, пенсионеров – 17 130, детей – 19 321. По иным местностям области в расчёте на душу населения – 15 315, для трудоспособного населения – 16 693, пенсионеров – 13 171, детей – 14 856.
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте министерства труда и занятости Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Иркутской области увеличится прожиточный минимум
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Стал известен режим работы городских поликлиник в период новогодних праздников
Возле её дома теперь красуется огромный дракон
Также они получили сертификаты на жильё
«Решили не заморачиваться»: В Госдуме прокомментировали решение Бурятии об умерщвлении бродячих собак
По мнению депутата Бурматова, ни к чему хорошему это не приведёт
Его связали с ростом МРОТ и цен на ГСМ
Из-за его строительства здание может рухнуть
Ранее поменяли график движения в будни
Он сбился по пути в тёплые края
В праздничную ночь советуют выбирать яркие цвета и украсить дом гирляндами и свечами
Соответствующее постановление подписали в правительстве
В переходе в центре города пообещали сделать резиновое покрытие
В новогодние праздники росгвардейцы обеспечат охрану общественного порядка и безопасность
Он пять с половиной лет проведёт за решёткой за самоволку
Ему дали 200 часов обязательных работ
Их не было на входе в школу-интернат