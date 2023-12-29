Ранее поменяли график движения в будни
С 30 декабря в Улан-Удэ меняется расписание движения автобуса №16(№16К) в выходные дни. Это связано с продлением маршрута до новых образовательных учреждений в микрорайоне Забайкальский, сообщили в МУП «Городские маршруты».
Ранее график менялся только в будние дни. Время на рейс увеличено в связи с удлинением маршрута.
При этом конечные остановки по маршруту №16(№16К) Элеватор – мкр. Забайкальский не изменяются.
В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №16 в выходные
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