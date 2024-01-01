2023 год в фотографиях: праздники

В новогодние выходные вспомним праздники прошлого года
В наше «непростое время» (а когда оно было простым?) так хочется чего-то позитивного и обнадёживающего. И, как обычно, место для радости и безудержного веселья нашлось. Главным событием года стало празднование 100-летия Бурятии. Яркими представлениями традиционно были отмечены День города и Сурхарбан.
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