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Краснокнижного журавля спасли от смерти в Бурятии

Краснокнижного журавля спасли от смерти в Бурятии
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Он сбился по пути в тёплые края

Житель станции Кедровая Кабанского района Бурятии спас краснокнижного серого журавля. Он летел на зимовку в тёплые края, но сбился с пути и едва не замёрз насмерть.

Житель Кабанского района обнаружил замерзающую птицу в своём дворе. Он сразу же позвонил в Бурприроднадзор.

- Это оказалась краснокнижная птица. Государственный инспектор Иван Баженов забрал её и транспортировал в Улан-Удэ, - рассказали в Бурприроднадзоре.

Специалисты поясняли, что серый журавль мог не улететь на зимовку по нескольким причинам. Основная – в том, что он ещё молод, ему нет и года.

 
Спасённую птицу временно поселили в Этнографическом музее. Здесь обеспечат хороший уход.

- В конце мая выпустим в естественную среду обитания. Скорее всего, в особо охраняемую природную территорию регионального значения – заказник БУ «Бурприрода», - сообщили в Бурприроднадзоре.

Справка:

Серый журавль — перелётная птица, относится к семейству журавлиные. Это крупная моногамная птица высотой 1-1,2 м, с размахом крыльев 1,8-2 м. Продолжительность жизни 30-40 лет.

птицы Красная книга

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