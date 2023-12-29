Краснокнижного журавля спасли от смерти в Бурятии







Спасённую птицу временно поселили в Этнографическом музее. Здесь обеспечат хороший уход.



- В конце мая выпустим в естественную среду обитания. Скорее всего, в особо охраняемую природную территорию регионального значения – заказник БУ «Бурприрода», - сообщили в Бурприроднадзоре.



Справка:



Серый журавль — перелётная птица, относится к семейству журавлиные. Это крупная моногамная птица высотой 1-1,2 м, с размахом крыльев 1,8-2 м. Продолжительность жизни 30-40 лет.





Житель станции Кедровая Кабанского района Бурятии спас краснокнижного серого журавля. Он летел на зимовку в тёплые края, но сбился с пути и едва не замёрз насмерть.Житель Кабанского района обнаружил замерзающую птицу в своём дворе. Он сразу же позвонил в Бурприроднадзор.- Это оказалась краснокнижная птица. Государственный инспектор Иван Баженов забрал её и транспортировал в Улан-Удэ, - рассказали в Бурприроднадзоре.Специалисты поясняли, что серый журавль мог не улететь на зимовку по нескольким причинам. Основная – в том, что он ещё молод, ему нет и года.