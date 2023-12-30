В республике без существенных осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный, днём с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -7,-12, местами до -2, по северной половине местами -17,-22.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днём с переходом восточный 4-9 м/с. Температура днём -7,-9.
В Бурятии по-зимнему тепло
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