29 декабря

28 декабря

Популярное

В Бурятии завершилось первенство по фигурному катанию

В Бурятии завершилось первенство по фигурному катанию
Общество,  Фото:федерация фигурного катания РБ
Спортсмены республики завоевали 23 медали соревнований

В Бурятии с 25 по 26 декабря прошло первенство республики по фигурному катанию на коньках. В стартах приняли участие спортсмены из Улан-Удэ, Ангарска, Читы, Иркутска, Кемеровской области и Республики Алтай.

По информации федерации фигурного катания РБ, фигуристы Бурятии принесли в копилку республики 23 награды разного достоинства. Первое место заняли: Полина В. (КМС), София Б. (3 спортивный разряд), Маргарита Б. (1 юношеский разряд), Виктория К. (3 юношеский разряд), Пётр К. (2 юношеский разряд), Валерия Л. (2 юношеский разряд), Мария Г. («Юный фигурист»), Артём Ж. («Новичок»), Татьяна Д. («Пребронза»).

«Серебро» выиграли: Мия Г. (2 юношеский разряд), Мария Н. (2 юношеский разряд), Саяна Б. (3 юношеский разряд), Анастасия Б. («Юный фигурист»), Маргарита Б. («Юный фигурист»), Ева Х. («Новичок»), Дари С. («Первые шаги»), Анастасия К. («Пребронза»). Третьи места завоевали: Карина Г. (3 спортивный разряд), Глеб П. (3 юношеский разряд), Надежда Ж. («Юный фигурист»), София Г. («Новичок»), Екатерина Ж. «Первые шаги»), Арюна Г. («Пребронза»).

Бурятия фигурное катание спорт первенство Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ рассказали, как будут работать поликлиники в выходные
В Улан-Удэ рассказали, как будут работать поликлиники в выходные
Общество, 29.12.2023
Стал известен режим работы городских поликлиник в период новогодних праздников
Сельская учительница из Бурятии слепила из снега символ года
Сельская учительница из Бурятии слепила из снега символ года
Общество, 29.12.2023
Возле её дома теперь красуется огромный дракон
В Бурятии многодетным семьям вручили госнаграды
В Бурятии многодетным семьям вручили госнаграды
Общество, 29.12.2023
Также они получили сертификаты на жильё
В райцентре Бурятии воспитанники ДШИ обходятся без тёплого туалета
В райцентре Бурятии воспитанники ДШИ обходятся без тёплого туалета
Общество, 29.12.2023
Из-за его строительства здание может рухнуть
В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №16 в выходные
В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №16 в выходные
Общество, 29.12.2023
Ранее поменяли график движения в будни
Зелёный цвет и мясо: Как жителям Бурятии правильно встретить Год Дракона
Зелёный цвет и мясо: Как жителям Бурятии правильно встретить Год Дракона
Общество, 29.12.2023
В праздничную ночь советуют выбирать яркие цвета и украсить дом гирляндами и свечами
В Иркутской области запускать фейерверки разрешили только определённых местах
В Иркутской области запускать фейерверки разрешили только определённых местах
Общество, 29.12.2023
Соответствующее постановление подписали в правительстве
В столице Бурятии обезопасят скользкий «человекопровод»
В столице Бурятии обезопасят скользкий «человекопровод»
Общество, 29.12.2023
В переходе в центре города пообещали сделать резиновое покрытие
В Бурятии взрывотехники осматривают общественные места перед праздниками
В Бурятии взрывотехники осматривают общественные места перед праздниками
Общество, 29.12.2023
В новогодние праздники росгвардейцы обеспечат охрану общественного порядка и безопасность
В Бурятии военный поменял службу на колонию
В Бурятии военный поменял службу на колонию
Общество, 29.12.2023
Он пять с половиной лет проведёт за решёткой за самоволку

В Бурятии водитель-выпивоха лишился прав и автомобиля
В Бурятии водитель-выпивоха лишился прав и автомобиля
Общество, 29.12.2023
Ему дали 200 часов обязательных работ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^