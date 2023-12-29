Спортсмены республики завоевали 23 медали соревнований
В Бурятии с 25 по 26 декабря прошло первенство республики по фигурному катанию на коньках. В стартах приняли участие спортсмены из Улан-Удэ, Ангарска, Читы, Иркутска, Кемеровской области и Республики Алтай.
По информации федерации фигурного катания РБ, фигуристы Бурятии принесли в копилку республики 23 награды разного достоинства. Первое место заняли: Полина В. (КМС), София Б. (3 спортивный разряд), Маргарита Б. (1 юношеский разряд), Виктория К. (3 юношеский разряд), Пётр К. (2 юношеский разряд), Валерия Л. (2 юношеский разряд), Мария Г. («Юный фигурист»), Артём Ж. («Новичок»), Татьяна Д. («Пребронза»).
«Серебро» выиграли: Мия Г. (2 юношеский разряд), Мария Н. (2 юношеский разряд), Саяна Б. (3 юношеский разряд), Анастасия Б. («Юный фигурист»), Маргарита Б. («Юный фигурист»), Ева Х. («Новичок»), Дари С. («Первые шаги»), Анастасия К. («Пребронза»). Третьи места завоевали: Карина Г. (3 спортивный разряд), Глеб П. (3 юношеский разряд), Надежда Ж. («Юный фигурист»), София Г. («Новичок»), Екатерина Ж. «Первые шаги»), Арюна Г. («Пребронза»).
В Бурятии завершилось первенство по фигурному катанию
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