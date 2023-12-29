Запрет на езду коснётся и машин, не прошедших техосмотр
В Монголии, начиная с 8 января 2024 года, вступает в силу закон «О сокращении пробок на дорогах Улан-Батора и строительстве жилых кварталов в юрточных районах». Согласно этому закону, транспортные средства, не оплатившие штрафы, парковку и не прошедшие техосмотр, не будут допущены к движению по дорогам. В рамках этого закона бесплатная парковка также будет ограничена на первой полосе главных дорог Улан-Батора.
- Руководство администрации столицы принимает такие меры не потому, что им нравится все перекрывать. Они используют те же методы, что и в других странах мира, для борьбы с пробками. Правила будут обнародованы после утверждения на заседании Хурала представителей граждан Улан-Батора, которое состоится 15 января 2024 года, - заявил мэр столицы Монголии Х. Нямбаатар.
По словам мэра, ежегодно на дорогах Улан-Батора происходит в среднем 20 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Когда сталкиваются два автомобиля, на устранение аварии уходит около 38 минут, и на месте происшествия возникают пробки.
- Если это будет решено с помощью искусственного интеллекта, то нарушение будет устранено за 3,8 минуты. У страховых компаний есть способы урегулировать возмещение ущерба, поэтому они разрабатывают акт об административно-правовых нормах, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Улан-Баторе запретят ездить транспорту с неоплаченными штрафами
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