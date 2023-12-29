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В Бурятии определили лауреатов конкурса «Творчество без границ»

В Бурятии определили лауреатов конкурса «Творчество без границ»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Его участниками стали дети с инвалидностью

28 декабря в Бурятии прошло награждение лауреатов конкурса народного художественного творчества среди детей с инвалидностью «Творчество без границ». Мероприятие проходило в режиме онлайн в номинациях: «Декоративно-прикладное искусство», «Художественное слово», «Вокальное искусство», «Хореография», «Жестовая песня» и «Инструментальное искусство».

Всего в конкурсе приняло участие 108 человек из Бичурского, Заиграевского, Еравнинского, Селенгинского, Прибайкальского, Иволгинского, Северо-Байкальского, Муйского районов республики и г. Улан-Удэ.

Как сообщает республиканский центр народного творчества, лауреатами конкурса стали:

В номинации «Декоративно-прикладное искусство»
- диплом лауреата I степени – Виктория Б. (руководитель – Инна Сафеева ГБОУ «Эгитуйская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»);
- диплом лауреата I степени – Татьяна Д. (руководитель – Анна Бугланова ГБОУ «Республиканский центр образования»);
- диплом лауреата II степени – Тимофей Г. (руководитель – Людмила Ефимова, ГБОУ «Республиканский центр образования»);
- диплом лауреата II степени – Елизавета К. (руководитель – Валентина Ушакова, «Турунтаевская СКОШИ»);
- диплом лауреата III степени – Доржо М. (руководитель – Светлана Мункуева, ГБОУ «СКОШ №3»);
- диплом лауреата III степени – Булат Г. (руководитель – Сарана Намдакова, ГБОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат V вида»).

В номинации «Художественное слово»
- диплом лауреата I степени – Амгалан Б. (руководитель – Людмила Хандакова, ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида»);
- диплом лауреата I степени – Даниил К. (руководитель – Анна Башеева, ГБОУ «СКОШ № 3»);
- диплом лауреата II степени – Агван Р. (руководитель – Гэрэлма Базарова, МБДОУ «Барагханский детский сад «Хараасгай»);
- диплом лауреата II степени – Алексей С. (руководитель – Ирина Селифонкина, ГБОУ «Новобрянская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»);
- диплом лауреата III степени – Яна В. (руководитель – Энгельсина Комиссарова, ГБОУ «Республиканский центр образования»);
- диплом лауреата III степени – Ксения Ш. (руководитель – Вера Мархаева, ГБОУ «Республиканский центр образования»).

В номинации «Вокальное искусство»
- диплом лауреата I степени – Артур Д. (руководитель – Изабелла Гольдберг, МАУ ДО ДШИ №3 им. С.В. Семыкина);
- диплом лауреата II степени – Яна В., руководитель – Людмила Ефимова, ГБОУ «Республиканский центр образования»);
- диплом лауреата III степени – Ярослав З., руководитель – Людмила Ефимова, ГБОУ «Республиканский центр образования»);
- диплом лауреата III степени – Дарья С. (руководитель – Людмила Ефимова, ГБОУ «Республиканский центр образования»).

В номинации «Хореографическое искусство»
- диплом лауреата I степени – хореографическая группа «Арт-Дэнс», театр мимики и жеста «Голос тишины» (руководитель – Надежда Яковлева, ГБОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат I-II вида»);
- диплом лауреата II степени – хореографическая групп «Радуга», (руководитель – Эльвира Алексеева, ГБОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат V вида»);
- диплом лауреата III степени – коллектив «Доброе сердце» (руководитель – Антон Кандауров, танцевально-спортивный клуб «Nika dance»).

В номинации «Жестовая песня»
- диплом лауреата I степени – хореографическая группа «Арт-Дэнс», театр мимики и жеста «Голос тишины» (руководитель – Надежда Яковлева, ГБОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат I-II вида»).

В номинации «Инструментальное искусство»
- диплом лауреата II степени – Арьяна С. (руководитель – Людмила Баранова, МАУ ДО «Детская школа искусств №3 им. С.В. Семыкина»).

В специальных номинациях:
- «За волю к победе» – Артём Т. (руководитель – Ирина Утенкова, МБОУ ДО «Бичурский Дом детского творчества»);
- «Преемственность» – Виктория С. (руководитель – Вера Сабхаева);
- «Тонкое мастерство» – Александр Б. (руководитель – Сарюхан Гармаева, МАУ ДО ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева);
- «Эмоциональный образ» – Вика Е. (руководитель – Аюна Шатаева, МАОУ «СОШ № 60 социальной адаптации детей инвалидов»);
- «Новогоднее чудо» – Кирилл М. (руководитель – Оксана Гармаева (ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 3»).

Специальные призы получили: Бимба О. (руководитель – Анастасия Кобылкина, ГБОУ «Специальная (коррекционная школа-интернат V вида») и Юмжана Д. (руководитель – Ирина Бадлаева, ГБОУ «Республиканский центр образования»).

Бурятия конкурс дети-инвалиды

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