30 декабря

29 декабря

Популярное

В Бурятии дорожную компанию отказались вносить в «чёрный» список

В Бурятии дорожную компанию отказались вносить в «чёрный» список
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Антимонопольщики не нашли в её действиях ничего недобросовестного

Недавно в республиканском управлении федеральной антимонопольной службы (УФАС) рассмотрели обращение ГКУ «Бурятрегионавтодор». Учреждение просило включить одну из дорожных компаний в реестр недобросовестных поставщиков.

Как выяснилось, организация одержала победу на аукционе на ремонт дороги в Бичурском районе и подписала проект контракта в установленный законом срок, однако независимую гарантию в подтверждение обеспечения договора не представила.

В УФАС пояснили: компания предпринимала меры для получения гарантии и получила одобрение от банка. Но из-за внутренних согласований документ в финучреждении подготовили позже срока подписания контракта. Антимонопольщики пришли к выводу об отсутствии в действиях ООО недобросовестного поведения, направленного на незаключение контракта.
антимонопольная служба ремонт дорог недобросовестный поставщик

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Новогодний патруль следит за порядком на дорогах Бурятии
Новогодний патруль следит за порядком на дорогах Бурятии
Общество, 30.12.2023
Автомобилисты радушно встречают Деда Мороза и Снегурочку 
В Бурятии дорожную компанию отказались вносить в «чёрный» список
В Бурятии дорожную компанию отказались вносить в «чёрный» список
Общество, 30.12.2023
Антимонопольщики не нашли в её действиях ничего недобросовестного
В Улан-Удэ высадили пассажиров из сломавшейся маршрутки
В Улан-Удэ высадили пассажиров из сломавшейся маршрутки
Общество, 30.12.2023
Некоторые горожане расстроились из-за этого 
В Бурятии Дед Мороз специального назначения поздравляет детей
В Бурятии Дед Мороз специального назначения поздравляет детей
Общество, 30.12.2023
Росгвардейцы порадовали детей под Новый год
Ноябрь в Улан-Удэ побил полувековой температурный рекорд
Ноябрь в Улан-Удэ побил полувековой температурный рекорд
Общество, 30.12.2023
Он выдался аномально тёплым, немного «подкачав» в конце
В Улан-Удэ состоялось открытие главного новогоднего городка
В Улан-Удэ состоялось открытие главного новогоднего городка
Общество, 30.12.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Горсовет поздравил улан-удэнцев с наступающим Новым годом
Горсовет поздравил улан-удэнцев с наступающим Новым годом
Общество, 30.12.2023
Горожанам пожелали, чтобы 2024 год принёс с собой мир и добро
В Бурятии по-зимнему тепло
В Бурятии по-зимнему тепло
Общество, 30.12.2023
В республике без существенных осадков
В Улан-Удэ состоятся новогодние соревнования по скалолазанию
В Улан-Удэ состоятся новогодние соревнования по скалолазанию
Общество, 29.12.2023
Спортсмены посоревнуются в дисциплине «боулдеринг»
На острове в Иркутске откроют ледовый городок
На острове в Иркутске откроют ледовый городок
Общество, 29.12.2023
Открытие состоится завтра, 30 декабря
В Улан-Удэ нуждающихся обеспечат питанием в новогодние праздники
В Улан-Удэ нуждающихся обеспечат питанием в новогодние праздники
Общество, 29.12.2023
Обеды приготовят для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию
В Бурятии предоставят субсидии лучшим событийным сельским мероприятиям
В Бурятии предоставят субсидии лучшим событийным сельским мероприятиям
Общество, 29.12.2023
Отбор проводится в рамках госпрограммы республики «Развитие туризма»
В селе Бурятии открылся новый ФАП
В селе Бурятии открылся новый ФАП
Общество, 29.12.2023
Его возвели в Закаменском районе
Дед Мороз Байкал знакомит москвичей с Иркутской областью
Дед Мороз Байкал знакомит москвичей с Иркутской областью
Общество, 29.12.2023
Для посетителей международной выставки-форума проводится интерактивная культурная программа
В Бурятии определили лауреатов конкурса «Творчество без границ»
В Бурятии определили лауреатов конкурса «Творчество без границ»
Общество, 29.12.2023
Его участниками стали дети с инвалидностью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^