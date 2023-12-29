29 декабря

28 декабря

Популярное

Дед Мороз Байкал знакомит москвичей с Иркутской областью

Дед Мороз Байкал знакомит москвичей с Иркутской областью
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Для посетителей международной выставки-форума проводится интерактивная культурная программа

Дед Мороз Байкал и Снегурочка Ангара встречают на стенде Иркутской области посетителей международной выставки-форума «Россия» (6+). Их роли исполняют иркутский шоумен и ведущий Аркадий Стародубцев и студентка III курса Иркутского театрального училища Валерия Москвичёва.

– Людей подходит очень много, гости со всей России, а недавно были даже из Колумбии. Фотографируются с нами, общаются. Для посетителей стенда проводим интерактив, победителям дарим подарки, – рассказала Валерия Москвичёва.

Байкал и Ангара проводят на стенде получасовое представление, в котором рассказывают про Иркутскую область, а затем задают посетителям вопросы. Самые внимательные гости получают памятные призы в виде настоящей кедровой шишки. Одна из её чешуек имитирует золото, ведь регион выступает на ВДНХ под девизом «Иркутская область – золотое звено России».

Кроме того, волонтёры культуры из Иркутской областной юношеской библиотеки им. И. П. Уткина проводят на стенде викторину «Земля Бабра» (6+). Она знакомит с промышленностью, культурным достоянием области, народными традициями, природой, известными людьми. Победители викторины также получают подарки.

Маленьких посетителей развлекает ростовая кукла Нерпёнок.

- Интерактивная культурная программа продлится на стенде Иркутской области все новогодние праздники, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение: 6+.
Иркутская область Новый год

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии предоставят субсидии лучшим событийным сельским мероприятиям
В Бурятии предоставят субсидии лучшим событийным сельским мероприятиям
Общество, 29.12.2023
Отбор проводится в рамках госпрограммы республики «Развитие туризма»
В селе Бурятии открылся новый ФАП
В селе Бурятии открылся новый ФАП
Общество, 29.12.2023
Его возвели в Закаменском районе
Дед Мороз Байкал знакомит москвичей с Иркутской областью
Дед Мороз Байкал знакомит москвичей с Иркутской областью
Общество, 29.12.2023
Для посетителей международной выставки-форума проводится интерактивная культурная программа
В Бурятии определили лауреатов конкурса «Творчество без границ»
В Бурятии определили лауреатов конкурса «Творчество без границ»
Общество, 29.12.2023
Его участниками стали дети с инвалидностью
В райцентре Бурятии открыли мемориальную доску председателю исполкома
В райцентре Бурятии открыли мемориальную доску председателю исполкома
Общество, 29.12.2023
В селе Иволгинск установлена доска памяти Сергея Денисенко
В Бурятии заслуженного энергетика наградили медалью
В Бурятии заслуженного энергетика наградили медалью
Общество, 29.12.2023
Учёный всю свою трудовую жизнь посвятил энергетике
В Иркутской области молодым семьям могут предоставить дополнительные соцвыплаты
В Иркутской области молодым семьям могут предоставить дополнительные соцвыплаты
Общество, 29.12.2023
В регионе вступил в силу соответствующий указ губернатора
В районе Бурятии труженица тыла отпраздновала 90-летие
В районе Бурятии труженица тыла отпраздновала 90-летие
Общество, 29.12.2023
С юбилейным днём рождения поздравили Татьяну Корнакову
В Улан-Баторе запретят ездить транспорту с неоплаченными штрафами
В Улан-Баторе запретят ездить транспорту с неоплаченными штрафами
Общество, 29.12.2023
Запрет на езду коснётся и машин, не прошедших техосмотр
Сельчане пригрозили дойти до главы Бурятии из-за уличных фонарей
Сельчане пригрозили дойти до главы Бурятии из-за уличных фонарей
Общество, 29.12.2023
Люди заявили, что обходятся без освещения уже год
В Иркутской области увеличится прожиточный минимум
В Иркутской области увеличится прожиточный минимум
Общество, 29.12.2023
Для трудоспособного населения его величина будет равна 17 854 рубля
В Бурятии завершилось первенство по фигурному катанию
В Бурятии завершилось первенство по фигурному катанию
Общество, 29.12.2023
Спортсмены республики завоевали 23 медали соревнований
В Забайкалье торговые сети подписали «яичный» меморандум
В Забайкалье торговые сети подписали «яичный» меморандум
Общество, 29.12.2023
Стоимость яиц в крае будут сдерживать
В Улан-Удэ рассказали, как будут работать поликлиники в выходные
В Улан-Удэ рассказали, как будут работать поликлиники в выходные
Общество, 29.12.2023
Стал известен режим работы городских поликлиник в период новогодних праздников
Сельская учительница из Бурятии слепила из снега символ года
Сельская учительница из Бурятии слепила из снега символ года
Общество, 29.12.2023
Возле её дома теперь красуется огромный дракон

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^