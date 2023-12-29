В райцентре Бурятии воспитанники ДШИ обходятся без тёплого туалета

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Из-за его строительства здание может рухнуть



Жители Кяхты поинтересовались, почему в местной детской школе искусств на улице Серова нет тёплого туалета. Судя по всему, воспитанникам ДШИ приходится справлять нужду на улице. Разъяснения по этому поводу дали в отделе культуры районной администрации.



Там пояснили, что здание школы – деревянное, 1860 года постройки. Ему уже 163 года.



- Возможности построить тёплый туалет нет из-за обветшалых стен, под которыми нельзя копать траншеи, – отметили в райадминистрации. – Стены уже осели в северо-западную сторону. Любое вмешательство может повредить зданию.



ДШИ переедет в новое – сейчас уже разрабатывается проектно-сметная документация на его строительство, пишет «Кяхта-инфо.24/7».