Из-за его строительства здание может рухнуть
Жители Кяхты поинтересовались, почему в местной детской школе искусств на улице Серова нет тёплого туалета. Судя по всему, воспитанникам ДШИ приходится справлять нужду на улице. Разъяснения по этому поводу дали в отделе культуры районной администрации.
Там пояснили, что здание школы – деревянное, 1860 года постройки. Ему уже 163 года.
- Возможности построить тёплый туалет нет из-за обветшалых стен, под которыми нельзя копать траншеи, – отметили в райадминистрации. – Стены уже осели в северо-западную сторону. Любое вмешательство может повредить зданию.
ДШИ переедет в новое – сейчас уже разрабатывается проектно-сметная документация на его строительство, пишет «Кяхта-инфо.24/7».
В райцентре Бурятии воспитанники ДШИ обходятся без тёплого туалета
Общество, Фото:
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