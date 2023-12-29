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Сельчане пригрозили дойти до главы Бурятии из-за уличных фонарей

Сельчане пригрозили дойти до главы Бурятии из-за уличных фонарей
Общество,  Фото:из архива
Люди заявили, что обходятся без освещения уже год

Жители прибайкальского села Старое Татаурово жалуются на отсутствие уличного освещения. Люди поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», когда оно, наконец, появится.

- Все в курсе – руководство, администрация, депутаты. Но ничего не меняется – света нет уже год, – заявили сельчане и пообещали дойти до главы республики. – Видимо, надо обращаться напрямую к Цыденову А. С.

На это руководитель района Сергей Семёнов сообщил, что сейчас в республике по поручению главы РБ готовится программа по электроосвещению населённых пунктов.

- Мы подали заявку. Ждём, когда программа заработает. Сами на 2024 год заложили на освещение два миллиона рублей и согласовали с депутатом, – подчеркнул Семёнов.

уличное освещение жалобы глава Бурятии

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