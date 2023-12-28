Сельских школьников Бурятии обучали в агроклассах

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В республике подошёл к концу второй этап проекта для учащихся 4 районов



В Бурятии завершился второй этап проекта «Агрокласс «Будущее России». Участие приняли 56 учеников из районных школ.



- Проект «Агрокласс «Будущее России» предназначен для комплексного обучения учащихся 7-9 классов из школ Еравнинского, Хоринского, Кижингинского и Заиграевского районов Бурятии. Курс обучения включает такие темы, как растениеводство, животноводство и основы агробизнеса, - сообщили в пресс-служба министерства образования РБ.



Часть занятий проходила в формате телемоста. Преподаватели Бурятского аграрного колледжа проводили практические занятия с использованием специального оборудования, которое привозили с собой.



Школьники научились определять посевные качества семян, прививать плодовые растения, определять плодоносящие ветви культур, проводить клинический осмотр кота и собаки на тренажёрах, УЗИ органов брюшной полости, оказывать первую медицинскую помощь животным при травме, накладывать повязки на конечности, голову и т.д. Также, учащиеся представили бизнес-планы по созданию и развитию бизнеса в сфере сельского хозяйства.



По окончании обучения школьники получили сертификаты, дающие приоритетное право на поступление в один из колледжей республики.

