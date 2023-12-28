Земельный участок был полностью очищен от отходов
В ноябре этого года в Кабанском районе Бурятии с северо-западной стороны от села Фофоново в ходе выездного обследования земельного участка сельхозназначения государственным инспектором управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия выявлен факт захламления на территории центральной экологической зоны озера Байкал. Площадь, покрытая твёрдыми коммунальными отходами, составляла 13 768 кв. м.
Согласно выписке из ЕГРН, сведения о зарегистрированных правах отсутствовали.
Управлением была получена информация о запланированной работе, направленной на ликвидацию данной свалки в текущем году. В декабре проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований. В ходе наблюдения установлено, что земельный участок полностью очищен от отходов.
Всего с начала 2023 года территориальным управлением Россельхознадзора на территории Бурятии на землях сельскохозяйственного назначения выявлено 28 свалок на площади 42,8 га, ликвидировано 15 на площади 8,5 га.
В Кабанском районе Бурятии ликвидировали свалку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования пройдут в Селенгинске
В республике подошёл к концу второй этап проекта для учащихся 4 районов
Земельный участок был полностью очищен от отходов
От юных изобретателей ждут полезные для общества идеи
В краевом перинатальном центре за год родились три тройни и 78 двоен
Она заняла второе место в номинации «джаз-вокал»
Движение разрешено транспорту до 5 тонн
Его построили в селе Агинского Бурятского округа
У юбиляров девять внуков и восемь правнуков
Объект продолжат расширять до 2025 года включительно
Им вручены государственные и ведомственные награды республики
Участие приняли сильнейшие лучники республики
Овёс выложили в форме дракона – символа наступающего года
Не стоит покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239
Поделками украсили помещения колонии