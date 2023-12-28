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В Кабанском районе Бурятии ликвидировали свалку

В Кабанском районе Бурятии ликвидировали свалку
Общество,  Фото:pixabay.com
Земельный участок был полностью очищен от отходов

В ноябре этого года в Кабанском районе Бурятии с северо-западной стороны от села Фофоново в ходе выездного обследования земельного участка сельхозназначения государственным инспектором управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия выявлен факт захламления на территории центральной экологической зоны озера Байкал. Площадь, покрытая твёрдыми коммунальными отходами, составляла 13 768 кв. м.

Согласно выписке из ЕГРН, сведения о зарегистрированных правах отсутствовали.

Управлением была получена информация о запланированной работе, направленной на ликвидацию данной свалки в текущем году. В декабре проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований. В ходе наблюдения установлено, что земельный участок полностью очищен от отходов.

Всего с начала 2023 года территориальным управлением Россельхознадзора на территории Бурятии на землях сельскохозяйственного назначения выявлено 28 свалок на площади 42,8 га, ликвидировано 15 на площади 8,5 га.
Бурятия Кабанский район свалка мусор

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