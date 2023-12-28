В Бурятии росгвардейцы поздравили детей с Новым годом





В рамках ведомственной акции сотрудники управления вневедомственной охраны навестили в Улан-Удэ паллиативных детей и вручили им подарки.На собранные средства были закуплены комплекты постельного белья с героями мультфильмов, а также уходовые наборы.- Вневедомственная охрана взяла шефство над семьями, где растут дети с проблемным здоровьем. Собрали деньги, закупили подарки и поехали поздравлять, - рассказал заместитель начальника отдела кадров управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии Антон Соболев. – Одному мальчику подарок передали в больницу, где он сейчас находится после операции. Столько радости было в глазах и самих деток, и их родителей!Росгвардеец с особой теплотой и ответственностью отнёсся к своей миссии Деда Мороза специального назначения. Для каждого ребёнка у новогоднего волшебника нашлись важные и нужные слова, для родителей – слова поддержки и ободрения.На прощание родителям оставили контактные данные, чтобы они могли обратиться за необходимой помощью.