В Улан-Удэ объяснили повышение тарифов на холодную воду и канализацию

Гигакалория тепла с июля обойдётся в 2 тысячи 600 рублей 96 копеек вместо 2 тысяч 408 рублей 30 копеек (+192 рубля 66 копеек), кубометр горячей воды в открытой системе водоснабжения – 180 рублей 25 копеек вместо 166 рублей 6 копеек (+14 рублей 19 копеек), а в закрытой, которая смонтирована в основном в новостройках – 163 рубля 44 копейки (+13 рублей 69 копеек, пока что – 149 рублей 75 копеек). Электроэнергия подорожает до 3 рублей 77 копеек за киловатт-час (сегодня – 3 рубля 46 копеек).



Жителям бурятской столицы напомнили о повышении цен на услуги ЖКХ, в частности – МУП «Водоканал» с июля следующего года. За кубометр холодной воды с улан-удэнцев начнут брать 30 рублей 82 копейки вместо нынешних 26 рублей 57 копеек, а за канализацию – 39 рублей 59 копеек, а не 34 рублей 13 копеек, как сейчас.В МУП подчеркнули, что в среднем плата за ХВС и канализацию для одной семьи увеличится на 96 рублей. И добавили, что рост тарифа «экономически обоснован».- Увеличилась стоимость электроэнергии, поднялся прожиточный минимум (МРОТ), растут цены на ГСМ и в связи с этим – на оборудование и материалы, – отметили в «Водоканале».