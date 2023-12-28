В краевом перинатальном центре за год родились три тройни и 78 двоен
Впервые за этот год в Забайкальском краевом перинатальном центре были три беременности, которые благополучно завершились родами тройни. Также здесь за год на свет появились 78 двоен.
Так, 22 декабря врачи учреждения приняли 14 родов, в которых родились 15 мальчиков и четыре девочки, среди них три двойни и одна тройня. Все молодые мамы – жители районов Забайкальского края.
- Две двойни родились на сроке 36 недель, у мамы третьей двойни роды прошли на 34 неделе – это её третьи роды и вторая многоплодная беременность. За трое родов у женщины родились пять детей. Ещё одна пациентка с 22 недель состояла на учёте в женской консультации нашего перинатального центра, в итоге она родила трёх мальчиков на 33 неделе. Благодаря профессионализму специалистов центра все роды прошли благополучно, - рассказала главный внештатный акушер-гинеколог Забайкальского края Ольга Брум.
С момента работы перинатального центра здесь на свет появились 963 двойни и 12 троен, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья.
Забайкальские медики за день приняли тройню и 3 двойни
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