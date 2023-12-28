Горожане с удовольствием фотографируются с Дедом Морозом
Трамваи с праздничной иллюминацией, Дедом Морозом и Снегурочкой курсируют в Иркутске. Это ежегодная традиция муниципального предприятия «Иркутскгортранс».
– При оформлении вагонов используются светодиодные шнуры. Монтаж производится специалистами трамвайного депо, – рассказал директор МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок. – Работа эта достаточно трудоёмкая и сложная. Но делают качественно, потому что опыт накоплен большой.
С каждым годом количество таких праздничных трамваев увеличивается, сообщили в мэрии.
Дедом Морозом стал кондуктор Дмитрий Царюк, а Снегурочкой - вагоновожатая Надежда Гудаева. Они рассказали, что с большим удовольствием создают праздничное настроение, особенно детям. Пассажиры благодарят, просят сфотографироваться и поздравляют с Новым годом.
По словам Дедушки Мороза, горожане специально выслеживают нарядный вагон, чтобы прокатиться на нём.
Как сообщал «Байкал-Daily», по Улан-Удэ также курсирует новогодний трамвай, но только один.
Иркутяне «охотятся» за новогодними трамваями
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