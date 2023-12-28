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Студентка из Бурятии стала призёром конкурса «Золотой Голос России»

Студентка из Бурятии стала призёром конкурса «Золотой Голос России»
Общество,  Фото:пресс-служба колледжа искусств
Она заняла второе место в номинации «джаз-вокал»

Студентка из Бурятии Нима Тумунбаярова заняла второе место на международном онлайн фестивале-конкурсе «Золотой Голос России». Председателем жюри конкурса был Илья Резник, народный артист России, композитор, советский и российский поэт песенник.

Нима учится на втором курсе колледжа искусств имени П.И. Чайковского, на отделении «музыкальное искусство эстрады», в классе преподавателя Екатерины Килижековой.

По результатам конкурса, Нима приглашена на обучение в «Академию эстрады и телевидения» телецентра Останкино на курс музыкального редактора проектов Первого канала Марины Андрусенко. Также она примет участие в XХII фестивале «Золотой голос России» в марте 2024 года, который состоится в концертном зале Останкино.

- Я работаю с курсом, где учится Нима с осени этого года. Талант Нимы, конечно, виден сразу. Студентка приехала из посёлка Могойтуй, она самостоятельная и активная. Мы подавали заявку в номинации «джаз-вокал». Для неё призовое место было приятной неожиданностью. Я очень рада за неё, - рассказала Екатерина Килижекова.

Бурятия конкурс вокал джаз

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