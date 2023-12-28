Дети могут окунуться в атмосферу советского прошлого
В коридоре улан-удэнской школы №42 появилась ретро-комната, которую украшает ёлка, оформленная игрушками из Советского Союза. Инсталляцию назвали «Ретро-ёлка. Комната 70-80-х».
В создании арт-пространства помогали родители школьников.
- Эта небольшая по площади инсталляция позволяет окунуться в быт советского времени. Благодаря ей дети впервые увидели сифон, покрутили швейную машинку и рассмотрели стеклянные новогодние игрушки, которые в 70-80 годах были в каждой квартире. Именно благодаря таким уголкам с «Ретро-ёлками» дети могут не только прочувствовать атмосферу, но и узнать, как его праздновали раньше, - пояснила советник директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Оксана Киселева.
В комнате представлена не только ёлка, но и предметы быта – советские утюг, электробритва, самовар, мебель и пр.
В улан-удэнской школе украсили ретро-ёлку
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