Движение разрешено транспорту до 5 тонн
С 27 декабря в Бурятии открыта временная Татауровская ледовая переправа через реку Селенга. Она расположена на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Татаурово – Острог в Прибайкальском районе республики.
Как уточнили в ГКУ «Бурятрегионавтодор», грузоподъёмность полной массы транспортных средств на переправе не должна превышать 5 тонн.
В Бурятии открыта Татауровская ледовая переправа
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