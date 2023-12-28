Его построили в селе Агинского Бурятского округа
Современный спортивный с залом для занятий стрельбой из лука построили в селе Чиндалей Дульдургинского района Агинского Бурятского округа на народные средства и при поддержке государственной программы. 27 декабря состоялось его торжественное открытие. С этим замечательным событием – открытием лукодрома «Баруун ундэр» жителей села, новосёлов поздравили почётные гости.
- Во всем Забайкальском крае такого специализированного дома для занятий стрельбой из лука нет. Поэтому мы все являемся свидетелями большого события – ввода в эксплуатацию первого в крае лукодрома, - заявил сенатор Российской Федерации Баир Жамсуев.
Лукодром в 300 квадратных метров гостеприимно открыл свои двери для гостей.
- Кроме стрельбы из лука, жители села могут заниматься настольным теннисом, шахматами, гиревым спортом и бильярдом, - отметил и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края, руководителя администрации Агинского Бурятского округа Базар Дугаржапов.
В здании выполнена внутренняя отделка стен, потолков, утеплён пол, произведено наружное утепление стен и обшивка сайдингом, устроена система отопления и пожарной сигнализации, произведены электромонтажные работы, сделан выгреб на 9,9 миллиона рублей. Дополнительно на сумму 1,2 миллиона рублей удалось модернизировать и материально-техническую базу лукодрома.
На торжество открытия пришли жители села, ветераны спорта. Старейшина села Чиндалей 96-летний Ойдоп Цыденов поздравил всех с открытием лукодрома и подарил картины местных художников. Президент федерации стрельбы из лука Забайкальского края Ананда Дондоков подарил спортсменам села, коллективу лукодрома новые учебные луки и с пожеланиями новых успехов в этом виде спорта. Об этом сообщает пресс служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Забайкалье открылся первый в крае лукодром
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