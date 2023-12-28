В Улан-Удэ на ночь закроют железнодорожный переезд

Там на восемь часов ограничат движение транспорта



В четверг, 28 декабря, в микрорайоне Горького в Улан-Удэ (5659-ый км ВСЖД) закроют железнодорожный переезд. Это связано с ремонтными работами. Их обещают завершить к 6 часам утра 29-го числа.



Движение транспорта там ограничат. Автомобилистам придётся следовать по одной из двух полос. Водителей призвали с пониманием отнестись к ремонту и учитывать его при планировании поездок.





