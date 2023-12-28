28 декабря

27 декабря

Популярное

В Улан-Удэ появился первый горнолыжный комплекс

В Улан-Удэ появился первый горнолыжный комплекс
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Объект продолжат расширять до 2025 года включительно

Техническое открытие первого в Улан-Удэ горнолыжного комплекса состоялось 27 декабря на горе Орлиная в микрорайоне Верхняя Берёзовка. На трассы жители Бурятии смогут выйти с 1 января 2024 года.

Проект стоимостью 12 млн рублей реализован частным инвестором при содействии правительства Бурятии. В перспективе планируется увеличение количества трасс и их протяжённости.

В настоящее время построены три трассы для катания: основная, учебная и трасса экстрим-парка, а также подъёмники, сервисный центр. Обустроены площадки под автостоянку, для накопления снега. Приобретено 120 комплектов сноубордов и лыж, до 100 единиц планируют закупить дополнительно.

Остальные объекты: пункты питания, тюбинговая трасса, дополнительные подъёмники, система оснежения склонов, горнолыжные трассы для проведения соревнований международного уровня, и другое будут возводиться до 2025 года включительно. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Улан-Удэ горнолыжный комплекс строительство спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Студентка из Бурятии стала призёром конкурса «Золотой Голос России»
Студентка из Бурятии стала призёром конкурса «Золотой Голос России»
Общество, 28.12.2023
Она заняла второе место в номинации «джаз-вокал»
В Бурятии открыта Татауровская ледовая переправа
В Бурятии открыта Татауровская ледовая переправа
Общество, 28.12.2023
Движение разрешено транспорту до 5 тонн
В Забайкалье открылся первый в крае лукодром
В Забайкалье открылся первый в крае лукодром
Общество, 28.12.2023
Его построили в селе Агинского Бурятского округа
В Иркутской области супругов поздравили с 70-летием семейной жизни
В Иркутской области супругов поздравили с 70-летием семейной жизни
Общество, 28.12.2023
У юбиляров девять внуков и восемь правнуков
В Улан-Удэ появился первый горнолыжный комплекс
В Улан-Удэ появился первый горнолыжный комплекс
Общество, 28.12.2023
Объект продолжат расширять до 2025 года включительно
В Бурятии наградили деятелей культуры и искусства
В Бурятии наградили деятелей культуры и искусства
Общество, 28.12.2023
Им вручены государственные и ведомственные награды республики
В Бурятии разыграли кубок по стрельбе из лука
В Бурятии разыграли кубок по стрельбе из лука
Общество, 28.12.2023
Участие приняли сильнейшие лучники республики
В Бурятии диких животных под Новый год порадовали вкусняшками
В Бурятии диких животных под Новый год порадовали вкусняшками
Общество, 28.12.2023
Овёс выложили в форме дракона – символа наступающего года
«Побелеет»: В Бурятии рассказали, как выявить натуральную икру
«Побелеет»: В Бурятии рассказали, как выявить натуральную икру
Общество, 28.12.2023
Не стоит покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239
В Улан-Удэ осуждённые соревновались в вырезании снежинок
В Улан-Удэ осуждённые соревновались в вырезании снежинок
Общество, 28.12.2023
Поделками украсили помещения колонии  
В Иркутске подметают памятники
В Иркутске подметают памятники
Общество, 28.12.2023
Порядок наводят также в парках и на остановках
В улан-удэнском приюте «Кот и пёс» строят новые вольеры
В улан-удэнском приюте «Кот и пёс» строят новые вольеры
Общество, 28.12.2023
Приют получил из бюджета 2,7 млн рублей
В Бурятии осуждённые отправили новогодние открытки родным
В Бурятии осуждённые отправили новогодние открытки родным
Общество, 28.12.2023
Они пожелали им крепкого здоровья, мира, любви
Блогер, спасавшая собак в Бурятии, решила выдвинуться в президенты
Блогер, спасавшая собак в Бурятии, решила выдвинуться в президенты
Общество, 28.12.2023
Рада Русских нацелилась на кресло главы государства

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^