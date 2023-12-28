Объект продолжат расширять до 2025 года включительно
Техническое открытие первого в Улан-Удэ горнолыжного комплекса состоялось 27 декабря на горе Орлиная в микрорайоне Верхняя Берёзовка. На трассы жители Бурятии смогут выйти с 1 января 2024 года.
Проект стоимостью 12 млн рублей реализован частным инвестором при содействии правительства Бурятии. В перспективе планируется увеличение количества трасс и их протяжённости.
В настоящее время построены три трассы для катания: основная, учебная и трасса экстрим-парка, а также подъёмники, сервисный центр. Обустроены площадки под автостоянку, для накопления снега. Приобретено 120 комплектов сноубордов и лыж, до 100 единиц планируют закупить дополнительно.
Остальные объекты: пункты питания, тюбинговая трасса, дополнительные подъёмники, система оснежения склонов, горнолыжные трассы для проведения соревнований международного уровня, и другое будут возводиться до 2025 года включительно. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ появился первый горнолыжный комплекс
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