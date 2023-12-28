В Бурятии наградили деятелей культуры и искусства

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Им вручены государственные и ведомственные награды республики



В преддверии Нового года в Бурятии отметили самых успешных деятелей культуры и искусства. 27 декабря в национальной библиотеке РБ прошла торжественная церемония награждения государственными и ведомственными наградами Республики Бурятия работников культуры.



Медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» награждён:

- Багеев Аркадий, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Бурятии, хормейстер, аккомпаниатор, композитор, руководитель народного хора «Краснотал» Улан-Удэнского ЛВРЗ, мужского вокального ансамбля «Магистраль» ЛВРЗ АО «Желдорреммаш» г. Улан-Удэ, ансамбля русской песни «Золотая осень».



Медалью «100 лет Республике Бурятия», почётной грамотой министерства культуры Республики Бурятия, а также медалью Агвана Доржиева награждён Мэрдыгеев Бато, ювелир-художник, член Бурятского республиканского отделения всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», руководитель творческой мастерской авторских ножей «Бата».



Медалями «100 лет Республике Бурятия» награждены:

- Донсоронова Надежда, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Заслуженный работник культуры Республики Бурятия, обладатель медали ордена «Трудовая доблесть», «Ордена Дружбы», лауреат премии правительства Российской Федерации, заслуженный работник культуры Монголии;

- Усович Виктор, заслуженный деятель искусств России и Бурятии, композитор, профессор Восточно-Сибирского государственного института культуры, член союза композиторов России, лауреат премии Ленинского комсомола Бурятии, лауреат всероссийской премии им. Яна Френкеля, лауреат государственной премии Бурятии;

- Елбаев Вячеслав, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Бурятия, кавалер ордена Почёта; обладатель медали Агвана Доржиева, медали «За заслуги перед Республикой Бурятия», лауреат республиканского конкурса «Лучшие люди Бурятии»; в российскую энциклопедию «Лучшие люди России», председатель предметно-цикловой комиссии вокальных дисциплин, преподаватель по классу сольного пения колледжа искусств им. П.И. Чайковского;

- Лобозеров Степан, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Бурятия, член Союза писателей СССР, Лауреат Государственной премии Бурятской АССР, награждён медалью «За Заслуги перед Республикой Бурятия»;

- Прокопьев Владимир, педагог, общественный деятель, министр культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятия с 2002 по 2008 годы, действительный член академии менеджмента в образовании и культуре, член-корреспондент международной академии общественных наук, кандидат педагогических наук;

- Бутуханов Георгий, народный артист Российской Федерации, заслуженный артист Бурятской АССР, народный артист Бурятской АССР, заслуженный артист РСФСР;

- Раднаева Галина, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Бурятии, народный поэт Республики Бурятия, российская и бурятская поэтесса, лауреат премии газеты «Литературная Россия», лауреат Государственной премии Бурятии.



Звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» присуждено Гороховской Маргарите.



Звание «Заслуженный артист Республики Бурятия» присуждено Ванданову Галсану, солисту Бурятского академического государственного театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова.



Благодарственным письмом министра культуры РБ наградили педагогов-наставников детских школ искусств республики:

- Черкашину Татьяну, заместителя директора по учебно-методической работе МБУ «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д.Д. Аюшеева» г. Улан-Удэ, за осуществление наставнической деятельности в ДШИ Республики Бурятия;

- Красикову Елену, преподавателя МАУ ДО «Детская школа искусств №3 им. С.В. Семыкина», за осуществление наставнической деятельности в ДШИ Республики Бурятия;

- Ванзатову Светлану, преподавателя МАУ ДО «Хоринская ДШИ», за осуществление наставнической деятельности в ДШИ Хоринского района, 50 лет педагогической деятельности;

- Степанову Елену, преподавателя МАУ ДО «Детская школа искусств №11», за осуществление наставнической деятельности в ДШИ Республики Бурятия;

- Афанасьева Николая, директора МАУ ДО «Селенгинская ДШИ», за осуществление наставнической деятельности в ДШИ Кабанского района.



Также прошло награждение победителей республиканского тура всероссийского конкурса «Лучшая ДШИ». Дипломы победителей получили МАУ ДО «Курумканская ДШИ» - директор Раднаева Сурэна, а также МАУ ДО «ДШИ №3 им. С.В. Семыкина» - директор Самсонова Альбина.



Дипломами победителей республиканского тура всероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ» и денежными сертификатами наградили:

- Дмитриеву Наталию, преподавателя музыкально-теоретических дисциплин МАУ ДО «ДШИ №4 им. Ю. Ирдынеева» г. Улан-Удэ;

- Крюкову Наталью, преподавателя МАУ ДО «Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева» г. Улан-Удэ.



Благодарственные письма министра культуры РБ получили педагоги-наставники:

- Абашеева Людмила, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Бурятия, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин высшей квалификационной категории колледжа искусств им. П.И. Чайковского;

- Мадагаева Валентина, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, преподаватель дирижёрско-хоровых дисциплин высшей квалификационной категории колледжа искусств им. П.И. Чайковского;

- Бадлуева Сима, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, преподаватель хореографических дисциплин высшей квалификационной категории колледжа искусств им. П.И. Чайковского;

- Гоголь Александра, заслуженная артистка Республики Бурятия, председатель предметно-цикловой комиссии специальных дисциплин оркестровых духовых и ударных инструментов, преподаватель по классу ударных инструментов высшей квалификационной категории колледжа искусств им. П.И. Чайковского, концертмейстер группы ударных инструментов симфонического оркестра Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Цыдынжапова.



Также благодарственным письмом министра культуры РБ наградили наставников:

- Цыбенову Раису, директора автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Централизованная библиотечная система»;

- Ковалеву Ирину, председателя комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ.



Благодарственное письмо получили наставники проекта «Школьные театры»:

- Суранова (Михайлова) Елизавета, артистка государственного драматического театра им. Н. Бестужева;

- Дагбаев Зорикто, артист Бурятского республиканского театр кукол «Ульгэр»;

- Окунев Павел, артист балет, ведущий мастер сцены Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г.Цыдынжапова».



Благодарственным письмом отметили руководителя школьного театра, обучающиеся которого прошли отбор и стали участниками двух проектов: «Театр и школа: Байкальский эксперимент» и республиканского фестиваля школьных театров «Алтан баг», - Базарханову Ларису, руководителя театральной студии «Шэдитэ абдар» Исингинской средней общеобразовательной школы Еравнинского района.



Благодарственное письмо получила руководитель проектного офиса «Школьные театры» - Дашидоржиева Баирма, директор Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр», руководитель проектов «Театр и школа: Байкальский эксперимент» и фестиваля школьных театров «Алтан баг».



Благодарственное письмо за активное участие в организации музыкально-театрализованного представления «Буряад Улас-100 жэл. Бурятия -100 лет», посвящённого 100-летию со дня образования Республики Бурятия, вручили:

- главному координатору Дмитрию Дылыкову;

- главному режиссёру-постановщику Олегу Юмову;

- сценаристу Сергею Добрынину, заслуженному работнику культуры Российской Федерации и Республики Бурятия, декану факультета искусств Восточно-Сибирского государственного института культуры;

- исполнительному продюсеру Наталье Балсунаевой, директору Бурятской государственной филармонии.



Благодарственным письмом министра культуры РБ за активное участие в организации выездов творческих бригад в зону специальной военной операции отмечен муниципальный театр народной музыки и танца «Забава», в лице директора и художественного руководителя Николая Осипова, заслуженного деятеля искусств России.



Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведение и гастролей на новых территориях, вручили:

- Борисовой Наталье, директору Государственного цирка Республики Бурятия им. М.Жапхандаева;

- Казановой Ирине, заместителю директора Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр».



Почётная грамота министерства культуры РБ «За вклад в развитие культуры» вручена:

- Цыреновой Вере, руководителю централизованной бухгалтерии министерства культуры Республики Бурятия.



Благодарственным письмом «За активное участие в подготовке и проведении первого международного Буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» награждены:

- Очирова Цыпилма, исполнительный директор государственного Бурятского театра драмы им. Х. Намсараева;

- Малханов Александр, заместитель директора республиканского центра народного творчества;

- Бороноева Татьяна, кандидат искусствоведения, директор национального музея Республики Бурятия, член-корреспондент Российской академии художеств;

- Попова Наталья, начальник отдела искусств, народного творчества и образования;

- Цырендоржиев Бэлигто, начальник отдела музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов.



