Из-за них придомовая территория превратилась в настоящую полосу препятствий
В 105 микрорайоне Улан-Удэ появились «ловушки» для автомобилистов. Ещё летом по инициативе одного из депутатов Народного Хурала там установили так называемых лежачих полицейских. Искусственные дорожные неровности (ИДН) обошлись в 300 тысяч рублей.
Казалось бы, дело хорошее, ведь безопасность людей и особенно – детей очень важна. Вот только исполнение сильно подкачало, рассказали в региональном отделении Народного фронта. С количеством ИДН явно переусердствовали и в итоге в одном небольшом дворе их оказалось сразу десять.
Покрывшиеся снегом и заледеневшие лежачие полицейские практически не видно. Никаких предупреждающих знаков рядом не наблюдается. Неровности установили с нарушением ГОСТ, причём как по технологии, так и по высоте – вместо 7 сантиметров есть и по 8, и по 9. Альтернативные пути проезда отсутствуют.
Переусердствовали с количеством дорожных препятствий: их установили слишком часто. На один небольшой двор их стоит сразу 10.
Общественники пояснили: норматива по удалённости ИДН друг от друга нет, но должен же быть здравый смысл. Ненормативные конструкции портят авто и даже могут стать причиной аварии. После жалоб местных жителей общественники обратились в прокуратуру
- Недостатки необходимо исправить, чтобы общая территория была удобна и безопасна для пешеходов и автомобилистов, – заключили в Народном фронте.
Десять на двор: Улан-удэнцев шокировало «засилье» лежачих полицейских
Общество, Фото:
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