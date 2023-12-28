28 декабря

27 декабря

Популярное

В Иркутской области супругов поздравили с 70-летием семейной жизни

В Иркутской области супругов поздравили с 70-летием семейной жизни
Общество,  Фото:служба ЗАГС Иркутской области
У юбиляров девять внуков и восемь правнуков

В Иркутской области жители деревни Шеметова – семейная пара Полуэктовых Павла Андрияновича и Веры Григорьевны – в этом году отметили 70 лет совместной жизни. Супругов поздравили представители отдела по Качугскому району службы ЗАГС области, администраций Качугского района и Белоусовского сельского поселения.

Павлу Андрияновичу – 90 лет, Вере Григорьевне – 88. Всю свою жизнь Полуэктовы посвятили сельскому хозяйству, он знатный механизатор, она доярка.

- У супругов четверо детей, два сына и две дочери, девять внуков и восемь правнуков, которые каждое лето ждут с нетерпением каникул, чтобы уехать к бабушке с дедушкой в деревню, - сообщает служба ЗАГС Иркутской области.
Иркутская область семьи долгожитель юбилей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Студентка из Бурятии стала призёром конкурса «Золотой Голос России»
Студентка из Бурятии стала призёром конкурса «Золотой Голос России»
Общество, 28.12.2023
Она заняла второе место в номинации «джаз-вокал»
В Бурятии открыта Татауровская ледовая переправа
В Бурятии открыта Татауровская ледовая переправа
Общество, 28.12.2023
Движение разрешено транспорту до 5 тонн
В Забайкалье открылся первый в крае лукодром
В Забайкалье открылся первый в крае лукодром
Общество, 28.12.2023
Его построили в селе Агинского Бурятского округа
В Иркутской области супругов поздравили с 70-летием семейной жизни
В Иркутской области супругов поздравили с 70-летием семейной жизни
Общество, 28.12.2023
У юбиляров девять внуков и восемь правнуков
В Улан-Удэ появился первый горнолыжный комплекс
В Улан-Удэ появился первый горнолыжный комплекс
Общество, 28.12.2023
Объект продолжат расширять до 2025 года включительно
В Бурятии наградили деятелей культуры и искусства
В Бурятии наградили деятелей культуры и искусства
Общество, 28.12.2023
Им вручены государственные и ведомственные награды республики
В Бурятии разыграли кубок по стрельбе из лука
В Бурятии разыграли кубок по стрельбе из лука
Общество, 28.12.2023
Участие приняли сильнейшие лучники республики
В Бурятии диких животных под Новый год порадовали вкусняшками
В Бурятии диких животных под Новый год порадовали вкусняшками
Общество, 28.12.2023
Овёс выложили в форме дракона – символа наступающего года
«Побелеет»: В Бурятии рассказали, как выявить натуральную икру
«Побелеет»: В Бурятии рассказали, как выявить натуральную икру
Общество, 28.12.2023
Не стоит покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239
В Улан-Удэ осуждённые соревновались в вырезании снежинок
В Улан-Удэ осуждённые соревновались в вырезании снежинок
Общество, 28.12.2023
Поделками украсили помещения колонии  
В Иркутске подметают памятники
В Иркутске подметают памятники
Общество, 28.12.2023
Порядок наводят также в парках и на остановках
В улан-удэнском приюте «Кот и пёс» строят новые вольеры
В улан-удэнском приюте «Кот и пёс» строят новые вольеры
Общество, 28.12.2023
Приют получил из бюджета 2,7 млн рублей
В Бурятии осуждённые отправили новогодние открытки родным
В Бурятии осуждённые отправили новогодние открытки родным
Общество, 28.12.2023
Они пожелали им крепкого здоровья, мира, любви
Блогер, спасавшая собак в Бурятии, решила выдвинуться в президенты
Блогер, спасавшая собак в Бурятии, решила выдвинуться в президенты
Общество, 28.12.2023
Рада Русских нацелилась на кресло главы государства

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^