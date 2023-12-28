Ему даже пришлось дойти до уполномоченного
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой ещё в ноябре обратился бывший боец ЧВК «Вагнер», принимавший участие в специальной военной операции с ноября 2022-го по май 2023-го. В октябре у него начались проблемы со здоровьем. Мужчина обратился в Мухоршибирскую центральную районную больницу с жалобами на боли в желудке и тяжесть в верхних отделах живота, которые усиливались после еды, а также горечь во рту, периодическую тошноту и плохой аппетит.
После клинико-диагностических исследований сельчанину порекомендовали хирургическое лечение, однако врач направил пациента в 437-ой военный госпиталь Минобороны РФ, чтобы там дали разрешение на лечение в центральной районной больнице. Там заявили, что мужчина участвовал в СВО в составе частной военной компании и к министерству обороны России отношения не имеет.
Омбудсмен, в свою очередь, обратилась в Минздрав Бурятии. В аппарате уполномоченного отметили, что каждый имеет право на медицинскую помощь в рамках ОМС, а также платные медицинские и иные услуги, в том числе – в соответствии с договором добровольного медицинского страхования. После рассмотрения обращения экс-бойцу ЧВК выдали направление на консультативный приём к хирургу республиканкой клинической больницы имени Н.А. Семашко.
В Бурятии не хотели лечить бывшего «вагнеровца»
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