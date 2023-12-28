28 декабря

27 декабря

Популярное

В Бурятии не хотели лечить бывшего «вагнеровца»

В Бурятии не хотели лечить бывшего «вагнеровца»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему даже пришлось дойти до уполномоченного

К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой ещё в ноябре обратился бывший боец ЧВК «Вагнер», принимавший участие в специальной военной операции с ноября 2022-го по май 2023-го. В октябре у него начались проблемы со здоровьем. Мужчина обратился в Мухоршибирскую центральную районную больницу с жалобами на боли в желудке и тяжесть в верхних отделах живота, которые усиливались после еды, а также горечь во рту, периодическую тошноту и плохой аппетит.

После клинико-диагностических исследований сельчанину порекомендовали хирургическое лечение, однако врач направил пациента в 437-ой военный госпиталь Минобороны РФ, чтобы там дали разрешение на лечение в центральной районной больнице. Там заявили, что мужчина участвовал в СВО в составе частной военной компании и к министерству обороны России отношения не имеет.

Омбудсмен, в свою очередь, обратилась в Минздрав Бурятии. В аппарате уполномоченного отметили, что каждый имеет право на медицинскую помощь в рамках ОМС, а также платные медицинские и иные услуги, в том числе – в соответствии с договором добровольного медицинского страхования. После рассмотрения обращения экс-бойцу ЧВК выдали направление на консультативный приём к хирургу республиканкой клинической больницы имени Н.А. Семашко.

больница болезнь уполномоченный по правам человека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на ночь закроют железнодорожный переезд
В Улан-Удэ на ночь закроют железнодорожный переезд
Общество, 28.12.2023
Там на восемь часов ограничат движение транспорта

В Бурятии не хотели лечить бывшего «вагнеровца»
В Бурятии не хотели лечить бывшего «вагнеровца»
Общество, 28.12.2023
Ему даже пришлось дойти до уполномоченного
В Бурятии запустили в работу скандальный туалет
В Бурятии запустили в работу скандальный туалет
Общество, 28.12.2023
Здесь создали «комфортные условия для посетителей»
В Бурятии запечатлели редчайшее лунное гало
В Бурятии запечатлели редчайшее лунное гало
Общество, 28.12.2023
Оно появилось в небе над отдалённым районом
В столице Бурятии откроют главную городскую ёлку
В столице Бурятии откроют главную городскую ёлку
Общество, 28.12.2023
В центре Улан-Удэ устроят настоящий праздник
Улицы в селе Бурятии утонули в снегу
Улицы в селе Бурятии утонули в снегу
Общество, 28.12.2023
Из-за него люди даже не могут подобраться к своим домам
По Улан-Удэ в «Новогоднем трамвае» проедет Дед Мороз
По Улан-Удэ в «Новогоднем трамвае» проедет Дед Мороз
Общество, 28.12.2023
Сюрприз ожидает пассажиров маршрута №2
В Улан-Удэ стартовал хоккейный фестиваль
В Улан-Удэ стартовал хоккейный фестиваль
Общество, 28.12.2023
За выход в федеральный этап борются команды «50+»
Четыре авиакомпании будут выполнять субсидируемые полёты из Читы
Четыре авиакомпании будут выполнять субсидируемые полёты из Читы
Общество, 28.12.2023
Улететь можно будет в Москву и Санкт-Петербург
В Улан-Удэ до -8 градусов
В Улан-Удэ до -8 градусов
Общество, 28.12.2023
В республике местами небольшой снег
В Закаменске раскрыли концепцию новогоднего оформления города
В Закаменске раскрыли концепцию новогоднего оформления города
Общество, 27.12.2023
Ярким объектом на центральной площади станет символ нового года
В школах ДФО запустят образовательные модули по востребованным профессиям
В школах ДФО запустят образовательные модули по востребованным профессиям
Общество, 27.12.2023
Проект предназначен для развития технологического образования школьников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^