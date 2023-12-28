В Бурятии запустили в работу скандальный туалет









После шумихи в соцсетях районная администрация опубликовала видеоответ. В ролике показано, как местный чиновник инспектирует объект, который в этот момент открыт. А работник на камеру заверяет, что никаких проблем нет и посетители идут. Предыдущий же простой объяснили отсутствием воды.









Но и летом жители Кяхты сообщали, что туалет закрыт. Они



И вот под конец года в администрации района заявили, что теперь отхожее место запустили в работу.



- В ноябре-декабре 2023 произведены перепланировка и дооснащение модульного туалета для создания комфортных условий для посетителей, расширения перечня предоставляемых услуг и повышения рентабельности. Теперь все туристы и гости города Кяхта могут временно остановиться в комфортабельном месте! – отметили в администрации.



К публикации приложили фотографии. Здесь есть зеркало, умывальник, обогреватель, средства гигиены и даже стиральная машина. Вероятно, для работников предусмотрена небольшая кухонька с диванчиком. Но и летом жители Кяхты сообщали, что туалет закрыт. Они также шутили, что это туалет Шрёдингера , который работает, только когда приезжает администрация.И вот под конец года в администрации района заявили, что теперь отхожее место запустили в работу.- В ноябре-декабре 2023 произведены перепланировка и дооснащение модульного туалета для создания комфортных условий для посетителей, расширения перечня предоставляемых услуг и повышения рентабельности. Теперь все туристы и гости города Кяхта могут временно остановиться в комфортабельном месте! – отметили в администрации.К публикации приложили фотографии. Здесь есть зеркало, умывальник, обогреватель, средства гигиены и даже стиральная машина. Вероятно, для работников предусмотрена небольшая кухонька с диванчиком.























