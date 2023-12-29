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Сельская учительница из Бурятии слепила из снега символ года

Сельская учительница из Бурятии слепила из снега символ года
Общество,  Фото:районная газета «Вперёд!»
Возле её дома теперь красуется огромный дракон

Учитель физической культуры Онохойской СОШ № 1 Валентина Пантелеева прославилась на всю республику, когда соорудила из снега огромного Тигра – под покровительством этого полосатого хищника прошёл 2022 год. Зверь разлёгся прямо перед домом преподавателя на улице Транспортная и радовал жителей посёлка до самой весны.

Прошлой зимой Валентина Ивановна слепила символ 2023 года – Зайца. В этот раз наша землячка тоже не стала изменять традиции – недавно около её дома появился огромный яркий Дракон, ведь наступающий 2024-ый – год Зелёного (Деревянного) Дракона. Видео с ним опубликовала во «ВКонтакте» районная газета «Вперёд!». Рядом красуются нарядная ёлочка и стоящий на голове снеговик. 

Новый год снег

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