В Бурятии ёлку в школе-интернате украсили экоигрушками

















Новогоднюю ёлку в Шимкинской школе-интернате украсили экоигрушками. Их смастерили участники социальной акции «Новогодняя экоигрушка «Подари радость!», рассказали в национальном парке «Тункинский».Сотрудники нацпарка вместе с учащимися школы-интерната украсили ёлку снегирями из фетра, ёжиками из шишек, рыбкой из косточки манго, мишкой из носков. Нашли на хвойных ветвях себе место и символ наступающего года – дракон из картона, а также новогодний оленёнок – оба из спила дерева.Все авторы новогодних украшений будут отмечены благодарственными письмами и памятными подарками.