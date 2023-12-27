В Бурятии ёлку в школе-интернате украсили экоигрушками

На новогоднем дереве красуются ёжики из шишек, рыбка из косточки манго и другие игрушки
Новогоднюю ёлку в Шимкинской школе-интернате украсили экоигрушками. Их смастерили участники социальной акции «Новогодняя экоигрушка «Подари радость!», рассказали в национальном парке «Тункинский».
Сотрудники нацпарка вместе с учащимися школы-интерната украсили ёлку снегирями из фетра, ёжиками из шишек, рыбкой из косточки манго, мишкой из носков. Нашли на хвойных ветвях себе место и символ наступающего года – дракон из картона, а также новогодний оленёнок – оба из спила дерева.
Все авторы новогодних украшений будут отмечены благодарственными письмами и памятными подарками.
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