В Бурятии прояснили ситуацию с платными пробными экзаменами

Некоторых родителей школьников эта ситуация весьма возмутила



Некоторые жители Бурятии недовольны тем, что их попросили оплатить пробный ОГЭ. По словам родителей девятиклассников, за пробный экзамен взяли по 250 рублей, а ведь таких будет несколько.



«Сегодня пробный ОГЭ экзамен у сына (9 класс). Почему все пробные экзамены платные? 250 рублей – один пробный экзамен! В школе шесть девятых классов. В нашем классе 37 детей. Если даже в среднем посчитать 6 классов×35=210 детей. 210×250=52 500 собирают за один экзамен. А это только с одной школы! Почему мы должны платить за пробный экзамен?» - высказался подписчик паблика «Аноним 03» и попросил совета.



В комментариях мнения подписчиков разделились – кто-то делится, что пробные экзамены всегда были платными, другие рассказывают, что их дети сдавали бесплатно. Некоторые и вовсе посоветовали не сдавать экзамен, ссылаясь на то, что он необязательный: «Зачем вы сдаёте пробный экзамен? Столько бесплатных сервисов в интернете, вам знания нужны или за учительский кошелёк переживаете?».



Ситуацию «Байкал-Dailу» прокомментировали в министерстве образования Бурятии. Здесь пояснили, что все экзамены, в том числе и пробные, проводятся в республике бесплатно.



Платными экзамены становятся после того, когда школа заключает договор на оказание услуг с организациями, предоставляющими такую услугу.



- Если по инициативе администрации школы проводятся пробные экзамены, то соответственно они заключают договор с организациями, которые предоставляют данную услугу, естественно она платная услуга. Так как для проверки привлекаются эксперты, а этот труд оплачиваемый. Администрация школы должна была в первую очередь согласовать с родителями (законными представителями), - объяснили в минобрнауки.

В министерстве напомнили, что участие в пробном ОГЭ – добровольное. А за разъяснениями посоветовали обращаться в администрацию школы.

