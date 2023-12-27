Некоторых родителей школьников эта ситуация весьма возмутила
Некоторые жители Бурятии недовольны тем, что их попросили оплатить пробный ОГЭ. По словам родителей девятиклассников, за пробный экзамен взяли по 250 рублей, а ведь таких будет несколько.
«Сегодня пробный ОГЭ экзамен у сына (9 класс). Почему все пробные экзамены платные? 250 рублей – один пробный экзамен! В школе шесть девятых классов. В нашем классе 37 детей. Если даже в среднем посчитать 6 классов×35=210 детей. 210×250=52 500 собирают за один экзамен. А это только с одной школы! Почему мы должны платить за пробный экзамен?» - высказался подписчик паблика «Аноним 03» и попросил совета.
В комментариях мнения подписчиков разделились – кто-то делится, что пробные экзамены всегда были платными, другие рассказывают, что их дети сдавали бесплатно. Некоторые и вовсе посоветовали не сдавать экзамен, ссылаясь на то, что он необязательный: «Зачем вы сдаёте пробный экзамен? Столько бесплатных сервисов в интернете, вам знания нужны или за учительский кошелёк переживаете?».
Ситуацию «Байкал-Dailу» прокомментировали в министерстве образования Бурятии. Здесь пояснили, что все экзамены, в том числе и пробные, проводятся в республике бесплатно.
Платными экзамены становятся после того, когда школа заключает договор на оказание услуг с организациями, предоставляющими такую услугу.
- Если по инициативе администрации школы проводятся пробные экзамены, то соответственно они заключают договор с организациями, которые предоставляют данную услугу, естественно она платная услуга. Так как для проверки привлекаются эксперты, а этот труд оплачиваемый. Администрация школы должна была в первую очередь согласовать с родителями (законными представителями), - объяснили в минобрнауки.
В министерстве напомнили, что участие в пробном ОГЭ – добровольное. А за разъяснениями посоветовали обращаться в администрацию школы.
В Бурятии прояснили ситуацию с платными пробными экзаменами
Общество, Фото:
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Некоторых родителей школьников эта ситуация весьма возмутила
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