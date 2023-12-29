«Решили не заморачиваться»: В Госдуме прокомментировали решение Бурятии об умерщвлении бродячих собак



Более месяца назад в Бурятии



Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждается заявлением самой жертвы, законного представителя, очевидцев, ведомства либо организации, куда поступило сообщение о нападении.



Кроме того, эвтаназии подвергнут четвероногих с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания пёс остался невостребованным – то есть никто не забрал его себе. Собак Более месяца назад в Бурятии приняли закон , разрешающий усыплять бездомных собак. Делать это будут в нескольких случаях. Например, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных – иными словам, страдающих каким-либо неизлечимым заболеванием.Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждается заявлением самой жертвы, законного представителя, очевидцев, ведомства либо организации, куда поступило сообщение о нападении.Кроме того, эвтаназии подвергнут четвероногих с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания пёс остался невостребованным – то есть никто не забрал его себе. Собак оставят в пункте временного содержания (ПВЗ) на определённый срок, а после их ждёт «гуманное» умерщвление.



После того, как Хурал одобрил инициативу, это растиражировали многие ведущие федеральные СМИ, а некоторые жители республики начали массово писать обращения председателю комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиру Бурматову. Тот, в свою очередь, пообещал дойти до Генпрокуратуры.





Тем временем, как сообщает РИА Новости, эвтаназию бездомных животных узаконили ещё в нескольких субъектах. Среди них – республика Алтай, Забайкалье и Астраханская область



- Если в течение 30 дней после отлова не объявится хозяин, собаку умертвят. Законодатели уверены, что это решит сразу несколько проблем. Общественники же бьют тревогу: тем самым, по сути, легализовали безнаказанный отстрел, а нападений станет только больше, – отмечает издание.



Ситуацию прокомментировал РИА Новости вышеупомянутый Бурматов. По его мнению, регионы, одобрившие идею, предпочли пойти по пути наименьшего сопротивления, хотя способов справиться с проблемой гуманно на самом деле много.



- Строительство приютов с помощью государственно-частного партнёрства, штрафы за самовыгул питомцев или вовсе запрет, – пояснил парламентарий. – Что из этого арсенала регионы, принявшие такое решение, использовали? Ничего. Они просто решили не заморачиваться.



Госдумовец напомнил: по закону умерщвление псов возможно только при неизлечимой болезни и тяжёлых страданиях.



- Мы запросили позицию Российской академии наук и там ответили, что приюты – наиболее эффективный способ регулирования численности безнадзорных животных. Умерщвление же не приведёт к сокращению популяции, – подчеркнул Владимир Бурматов.



Депутат попросил Генпрокуратуру проверить легитимность региональных инициатив. Так, в Тыве и Якутии местные прокуроры уже пришли к выводу, что подготовленные законопроекты противоречат федеральному закону.





