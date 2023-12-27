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В Улан-Удэнском авиатехникуме открыли мастерские для обучения специалистов по беспилотникам

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Студенты будут обучаться в трёх профильных зонах. ФОТО

27 декабря в Улан-Удэнском авиационном техникуме открыли комплекс мастерских для обучающихся по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

В новых мастерских студенты будут работать в трёх профильных зонах: «Эксплуатация авиационных беспилотных систем», «Мастерская монтажа и сборка беспилотных летательных аппаратов» и «Сборка или наладка беспилотных летальных аппаратов».

- Мы организовали в мастерской участок для летальных аппаратов. На базе этих навыков студенты могут получить навыки пилотирования в режиме первого лица, а также учиться выполнять настройки и готовить разные задачи, - рассказал заместитель директора Улан-Удэнского авиационного завода Борис Дармаев.

Мастерскую возвели на средства единой президентской «дальневосточной» субсидии и республиканского бюджета. Финансирование составило 6,5 млн рублей.

- В этой мастерской можно овладеть навыками работы с дронами, монтажа и производства беспилотников, - поделилась студентка техникума Лиза.

По направлению «Беспилотные авиационные системы» в Улан-Удэнском авиатехникуме обучают уже четыре года.

После выпуска начинающие специалисты получают возможность устроиться на работу по специальности в Улан-Удэнский авиационный завод.
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