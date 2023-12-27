В Улан-Удэнском авиатехникуме открыли мастерские для обучения специалистов по беспилотникам

Студенты будут обучаться в трёх профильных зонах. ФОТО



27 декабря в Улан-Удэнском авиационном техникуме открыли комплекс мастерских для обучающихся по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».



В новых мастерских студенты будут работать в трёх профильных зонах: «Эксплуатация авиационных беспилотных систем», «Мастерская монтажа и сборка беспилотных летательных аппаратов» и «Сборка или наладка беспилотных летальных аппаратов».



- Мы организовали в мастерской участок для летальных аппаратов. На базе этих навыков студенты могут получить навыки пилотирования в режиме первого лица, а также учиться выполнять настройки и готовить разные задачи, - рассказал заместитель директора Улан-Удэнского авиационного завода Борис Дармаев.



Мастерскую возвели на средства единой президентской «дальневосточной» субсидии и республиканского бюджета. Финансирование составило 6,5 млн рублей.



- В этой мастерской можно овладеть навыками работы с дронами, монтажа и производства беспилотников, - поделилась студентка техникума Лиза.



По направлению «Беспилотные авиационные системы» в Улан-Удэнском авиатехникуме обучают уже четыре года.



После выпуска начинающие специалисты получают возможность устроиться на работу по специальности в Улан-Удэнский авиационный завод.

