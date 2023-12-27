Бурятию в феврале ждёт трёхдневный уик-энд



В феврале жителей Бурятии ждут две коротких рабочих недели. Одна из них продлится с 13-го по 16-ое число включительно. В понедельник, 12-го, жителям республики устроят дополнительный выходной.



Связано это с наступлением Нового года по лунному календарю. Сагаалган в этот раз выпадает на субботу, 10-ое, и потому положенный выходной автоматически переносится на следующий за ним будний – то есть 12-ое.



Такое решение приняли в соответствии со статьёй № 4 республиканского закона о праздничных днях и памятных датах. Соответствующий указ уже подписал глава региона Алексей Цыденов. Документ опубликовали на официальном сайте правительства Бурятии.



Всего в 2024-ом россияне отдохнут 118 дней (с учётом привычных уик-эндов), а жители Бурятии – на один больше, то есть 119, как раз благодаря Сагаалгану.



Так, новогодние каникулы продлятся по 8 января. Во вторник, 9-го, все выйдут на работу. А поскольку 6-ое и 7-ое число выпадают на субботу и воскресенье, их перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно.



Потом будут День защитника Отечества и Международный женский день и по три выходных в честь них – с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта включительно (пятница-понедельник).



Субботу, 27 апреля, сделают рабочей, зато за ней последуют целых четыре дня отдыха – по среду, 1 мая (на вторник, 30-ое апреля перенесли субботу, 2 ноября). Вторые «майские» продолжатся с четверга, 9-го по воскресенье, 12-ое.



Выходные также устроят в день России – в среду, 12 июня, и в честь Дня народного единства с 3-4 ноября. В конце первого зимнего месяца потрудиться придётся шесть дней подряд – по 28-ое декабря включительно, отдых с которого сдвинули на понедельник, 30-е. Но это значит, что новогодние каникулы в 2024-ом начнутся уже 29 декабря.



