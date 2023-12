Портрет известного физика появился в галерее почёта системы образования Бурятии

Дандар Сандитов был доктором физико-математических наук



Почётная галерея выдающихся деятелей системы образования пополнилась новым портретом. Имя известного российского учёного, доктора физико-математических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Дандара Сандитова увековечено в галерее почёта системы образования Бурятии. Она размещена в Бурятском республиканском институте образовательной политики.



Справка:



Дамба (Дандар) Сангадиевич родился весной 1941 года в селе Орот Кижингинского района Бурят-Монгольской АССР. Учился в Оротской начальной школе и Кижингинской средней школе имени Хоца Намсараева.



1956 году окончил физический факультет Московского педагогического государственного университета. Был рекомендован в аспирантуру при кафедре физики твёрдого тела МПГУ. После окончания аспирантуры и защиты диссертации в 1970 году молодым кандидатом физико-математических наук приехал работать в Бурятский государственный университет.



В 1975-2007 годы заведовал кафедрой общей физики БГПИ-БГУ. В 1987 году в ИХФ РАН (Москва) защитил докторскую диссертацию, в 1989 году утверждён в учёном звании «профессор». В 1995 году избран членом-корреспондентом, а в 1999 году – академиком Международной академии наук высшей школы (МАН ВШ).



Дандар Сангадиевич читал лекции по курсу общей физики, вёл спецкурс по специальности «Физика конденсированного состояния», руководит диссертационными работами аспирантов и докторантов кафедры, а также курсовыми и дипломными проектами студентов-физиков. Был научным руководителем магистратуры (Физика конденсированного состояния).



Профессора Сандитова как специалиста в области физики некристаллических твёрдых тел знают и в России, и за рубежом. Его научные статьи публиковались в авторитетных академических журналах России с высоким импакт-фактором (рейтингом): «Журнал экспериментальной и теоретической физики», «Физика твёрдого тела», «Доклады Российской академии наук», «Акустический журнал», «Журнал физической химии», «Журнал технической физики», «Высокомолекулярные соединения», «Физика и химия стекла», «Деформация и разрушение материалов», а также в зарубежных изданиях: «Journal of Non-Crystalline Solids», «Journal of Polymer Science», «Journal of Materials Science», «Silikattechnic», «Physics and Chemistry of Glasses: European Journal of Glass Science and Technology».



По его инициативе создана научная лаборатория по физике неупорядоченных систем, где проводятся оригинальные теоретические и экспериментальные исследования, результаты которых получили высокую оценку как в России, так и за рубежом. Научная школа профессора Сандитова отличается комплексным подходом к проблеме некристаллического состояния вещества, основанным на совокупном рассмотрении различных классов этих систем (аморфных органических полимеров, неорганических стёкол, металлических аморфных сплавов) с единых позиций.



В 1998 году указом президента ему присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».



Дамба Сангадиевич ушёл из жизни 23 марта 2021 года.