В Бурятии начальник УФСИН подарил девочке на Новый год телефон

Она попросила подарок-сюрприз
Сотрудники УФСИН России по Бурятии исполнили мечту девятилетней Алины. Девочка участвовала в акции «Ёлка желаний» и попросила подарок-сюрприз.
Мама девочки рассказала, что Арина увлекается рисованием, рукоделием и любит снимать видео на телефон. Поэтому было решено подарить юной участнице акции телефон.
- Начальник УФСИН Сергей Кудрявцев вручил подарок Алине, поздравил с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы она продолжала верить в чудо, а все её мечты непременно сбывались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
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