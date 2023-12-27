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В Бурятии начальник УФСИН подарил девочке на Новый год телефон

В Бурятии начальник УФСИН подарил девочке на Новый год телефон
Общество,  Фото:УФСИН
Она попросила подарок-сюрприз

Сотрудники УФСИН России по Бурятии исполнили мечту девятилетней Алины. Девочка участвовала в акции «Ёлка желаний» и попросила подарок-сюрприз.


Мама девочки рассказала, что Арина увлекается рисованием, рукоделием и любит снимать видео на телефон. Поэтому было решено подарить юной участнице акции телефон.

- Начальник УФСИН Сергей Кудрявцев вручил подарок Алине, поздравил с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы она продолжала верить в чудо, а все её мечты непременно сбывались, - рассказали в пресс-службе ведомства.



УФСИН подарки Новый год

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