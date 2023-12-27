В Бурятии начальник УФСИН подарил девочке на Новый год телефон















Сотрудники УФСИН России по Бурятии исполнили мечту девятилетней Алины. Девочка участвовала в акции «Ёлка желаний» и попросила подарок-сюрприз.Мама девочки рассказала, что Арина увлекается рисованием, рукоделием и любит снимать видео на телефон. Поэтому было решено подарить юной участнице акции телефон.- Начальник УФСИН Сергей Кудрявцев вручил подарок Алине, поздравил с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы она продолжала верить в чудо, а все её мечты непременно сбывались, - рассказали в пресс-службе ведомства.