В школах ДФО запустят образовательные модули по востребованным профессиям

Общество, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Проект предназначен для развития технологического образования школьников



Образовательные модули по востребованным профессиям запустят в школах Дальнего Востока. 26 декабря на площадке «Дальневосточная панорама», созданной в рамках единой экспозиции регионов ДФО «Мы - Дальний Восток» выставки-форума «Россия» (6+), состоялось подписание соответствующего соглашения. Согласно документу, в регионах Дальнего Востока планируется создать пилотные «Пространства технологического развития школьников». Образовательные модули будут сформированы с учётом перспективной кадровой потребности и региональной специфики. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



- Наша цель – помочь молодым людям получить актуальное, востребованное образование в домашнем регионе. Образовательная инфраструктура должна вести молодого человека буквально со школьной скамьи, раскрывать его талант и создавать условия для самореализации, — прокомментировал подписание исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев. — В рамках пилотного проекта мы планируем уже с сентября 2024 года запустить первые модули в школах.



По его словам, проект направлен на содействие развитию кадрового потенциала регионов Дальневосточного федерального округа, развитие системы образования под приоритетные запросы экономики регионов, через вовлечение промышленных предприятий и обновление содержания предмета «Технология» в соответствии с потребностями инфраструктуры производства. В рамках пилотного проекта первые «Пространства технологического развития школьников» появятся в Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском и Камчатском краях.



- В рамках пилотного проекта мы планируем наладить работу с ключевыми предприятиями регионов по созданию вариативных модулей по предмету Труд (технология). Уже сегодня инициаторами проекта совместно с партнёрами разработаны вариативные модули по таким компетенциям как «БПЛА», «Подводная робототехника», Интернет вещей», VR-технологии. Начата работа совместно с крупнейшими предприятиями страны по профильным компетенциям. Для реализации проекта нами разработана также образовательная платформа, в которую встраиваются цифровые двойники реального оборудования. Она позволит ученикам со школьной скамьи изучать реальные устройства и установки, используемые в промышленности, и готовиться к решению задач по технологическому развитию региона, — прокомментировал подписание Максим Сушков, исполнительный директор образовательного проекта компании «Арман Групп».



