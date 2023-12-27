Жителей Бурятии предупредили об опасных мошенниках из-за рубежа



Детский омбудсмен Наталья Ганькина предупредила жителей Бурятии об аферистах, на удочку которых рискуют попасться несовершеннолетние. Она рассказала о мошенниках на своей странице во «ВКонтакте» со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Марию Львову-Белову.



Как выяснилось, злоумышленники используют разные схемы. К примеру, звонят подростку и просят поработать курьером – лично забрать деньги у одного человека и перевести их на банковский счёт другого. Неизвестные при этом обманом вытягивают у людей средства – якобы это нужно, чтобы помочь близкому родственнику, попавшему в беду.



Малолетние курьеры за вознаграждение перечисляют оставшуюся сумму на банковскую карту аферистов, становясь соучастниками преступления. В одном из регионов России подростку, вовлечённому в дистанционное мошенничество, может грозить срок до шести лет за решёткой. Сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку.



Как правило, инициируется всё это из-за рубежа с использованием телефонных звонков, мессенджеров и компьютерных программ. Хитростью злоумышленники толкают детей и на другие преступления – продажу наркотиков и поджоги релейных шкафов. Юным россиянам грозят реальные сроки.



Чтобы защитить ребёнка, нужно, в первую очередь, объяснить ему, что обещания быстрой прибыли – всегда тревожный знак и рассказать о самых популярных мошеннических схемах. Подросток должен знать, что нельзя отправлять свои личные данные, копии документов и деньги незнакомым людям. Лучше установить на телефон, компьютер и другие гаджеты детей программу родительского контроля и заблокировать все звонки с подозрительных номеров.

