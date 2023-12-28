Житель Бурятии не хотел гасить 150-тысячный кредит

Из-за этого банку пришлось дойти до суда



Одно из финансовых учреждений подало в суд на жителя Еравнинского района. Последний, как выяснилось, ещё в июне 2020-го взял в банке потребительский кредит размером в 155 566 рублей под 14,9% годовых.



Однако заёмщик платить по счетам не торопился. Ему направили заключительное требование о полном погашении задолженности, которое клиент проигнорировал. В итоге служители Фемиды удовлетворили иск и обязали закаменца полностью выплатить долг. Это решение ещё не вступило в законную силу.



