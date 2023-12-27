В Бурятии утрясли вопрос с субсидированными билетами в Нижнеангарск и Таксимо



После того, как глава Бурятии После того, как глава Бурятии поручил Минтрансу РБ разобраться с льготными авиабилетами в северные районы, вопрос наконец-то сдвинулся с мёртвой точки. В ведомстве сообщили, что у жителей республики теперь есть возможность приобрести их по спецтарифу дистанционно – то есть через Интернет.



Для этого достаточно обратиться в авиакассу «Ангара-Сервис» через Viber, Telegram или любой другой удобный на номер 8-950-052-47-87 либо 8-952-617-39-52 . Ещё один вариант – отправить сообщение на электронную почту ap@angara-service.ru или bdb@angara-service.ru.



В нём нужно указать рейс, желаемую дату вылета, сколько билетов требуется, а также данные пассажира (ов) – ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта и фото страницы с информацией о регистрации по месту жительства.



- Менеджер направит ссылку для оплаты в мессенджер или на электронную почту, а после того, как она пройдёт – оформленный билет и чек, – подчеркнули в ведомстве.



Билеты в Нижнеангарск и Таксимо и обратно по-прежнему можно приобрести прямо в авиакассах и у агентов, имеющих доступ к системе «Сирена». Сегодня к ней подключены 80% касс в Бурятии, в том числе – в аэропортах Улан-Удэ и вышеупомянутых посёлков.









