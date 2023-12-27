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В Закаменске раскрыли концепцию новогоднего оформления города

В Закаменске раскрыли концепцию новогоднего оформления города
Общество,  Фото:администрация Закаменска
Ярким объектом на центральной площади станет символ нового года

В Закаменске рассказали, что интересного будет в этом году в концепции новогоднего оформления центральной площади в городе. На городской площади будет возведён ледовый городок: построят горки, ледяные скульптуры и, конечно, фигуру символа 2024 года – дракона.

Ледовый городок – это традиция города Закаменск. В этом году на площади будут созданы три композиции, создающие единый ансамбль праздника. В центре сохранят патриотическую часть, которая не меняется уже два года. Здесь будет установлена колонна с тематическими баннерами и почта Деда Мороза, где можно будет отправить письма землякам – солдатам, находящимся в зоне СВО.

Зона Ёлки будет представлена новой композицией, где на баннерной части будут представлены символы России и родного края, показаны семейные традиции. Бессменным украшением станут фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Конечно же, ярким объектом станет символ 2024 года по Восточному календарю – дракон.

- По левой стороне площади будут расположены ледовые объекты, символизирующие культуру и искусство. Дракон обожает яркость и феерию, поэтому заключительным штрихом в оформлении станет купол из разноцветных гирлянд, символизирующий крылья дракона, - сообщили в администрации Закаменска.

Баннерные панно и светящиеся консоли появятся на центральных улицах города. На территориях сквера Седлецкого, пешеходной аллеи по улице Титова будут установлены фотозоны. Во дворах и придомовых территориях новогодним оформлением займутся ТОСы города.

Новый год Закаменск Бурятия ледовый городок Закаменский район

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