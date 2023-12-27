Во дворе дома в Ангарске нашли раритетное оружие

Общество, Фото: управление Росгвардии

Оно 1922 года выпуска



В Ангарске обнаружили обрез охотничьего ружья 1922 года выпуска, имеющий историческую ценность.



Раритетный обрез со следами коррозии и ржавчины местные жители нашли в 81 квартале. О находке бдительные граждане сообщили в Росгвардию.



- Винтовка незамедлительно была передана в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД. По нанесённым на оружии гравировкам установлено, что произвели винтовку в начале прошлого века. Найденный экспонат является охотничьим гражданским гладкоствольным ружьём производства Ижевского механического завода, - сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области.



Всего с начала 2023 года в Иркутской области изъяли свыше 4 тысяч единиц оружия и около 2,5 тысяч патронов различного калибра.

