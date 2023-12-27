Улан-Удэ продлят маршрут автобуса №95

Изменения начнут действовать с четверга



С 28 декабря в Улан-Удэ изменится схема движения муниципальных автобусов по маршруту №95, сообщили в МУП «Городские маршруты».



- В целях улучшения транспортного обслуживания населения схема движения муниципальных автобусов по маршруту №95 будет продлена до ул. Аршанская в микрорайоне Аршан. При этом расписание движения по маршруту № 95 пока не меняется, - пояснили на предприятии.

