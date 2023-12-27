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В Забайкалье родилась ещё одна тройня

В Забайкалье родилась ещё одна тройня
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья
Она появилась в семье из села Капцегайтуй

У жителей села Капцегайтуй Краснокаменского района Забайкальского края Алексея и Марины родилась тройня – все девочки. Дочерей назвали Дарина, Арина и Анастасия. Также у родителей есть старшая дочь София.

Сотрудник отдела ЗАГС добавила, что за время её работы здесь – а это 17 лет – это первая тройня на её памяти.

Напомним, что в этом году тройни в Забайкалье родились в Карымском и Читинском районе. До этого рождение троен в Забайкальском крае было зарегистрировано в 2020 году – тогда их было две. После этого два года подряд тройняшки на территории края не рождались, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.

Забайкальский край тройня дети ЗАГС

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