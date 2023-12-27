Эпицентр находился в Иркутской области
Сегодня днём, 27 декабря, на севере Иркутской области произошло землетрясение. Его зарегистрировали в 13:09.
Энергетический класс – 13.2, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой Геофизической службы РАН.
Толчки ощущались в нескольких населённых пунктах: сильнее всего – в городах Усть-Кут (Иркутская область) и Северобайкальск (Бурятия). Там интенсивность составила 4 балла.
В посёлке Магистральный (Иркутская область) ощущались толчки на 3-4 балла, в Иркутске – на 2 балла.
На севере Бурятии ощутили землетрясение
Общество, Фото:
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