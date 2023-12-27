Почти половина улан-удэнцев не изменяют новогодним обычаям

Они соблюдают особые приметы и ритуалы 31 декабря
В Новый год четверо из десяти жителей бурятской столицы соблюдают праздничные приметы и ритуалы. Это выяснили в ходе опроса представители сервиса по поиску работы SuperJob. Так, 10% респондентов загадывают желания под бой курантов, а 7% верят, что нужно выпить до дна бокал, «пока часы 12 бьют».
Столько же надеются, что наступающий год выдастся удачным, если на столе будут традиционные блюда, 4% респондентов пишут желание на бумажке, сжигают её, бросают пепел в бокал и выпивают, пока не пробило полночь, и 2% надевают новый наряд.
По 1% наших земляков в новогоднюю ночь обязательно зажигают гирлянду на ёлке или бенгальские огни, любуются салютами и слушают поздравление президента. Ещё 11% улан-удэнцев обмениваются подарками, сморят советские новогодние комедии, гуляют, гадают и ставят на стол сувенир-символ будущего года.
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