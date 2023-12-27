27 декабря

26 декабря

Популярное

В Улан-Удэ артисты Русского драмтеатра поздравили пациентов военного госпиталя

В Улан-Удэ артисты Русского драмтеатра поздравили пациентов военного госпиталя
Общество,  Фото:Русский драмтеатр
Они исполнили новогодние песни

25 декабря в Улан-Удэ артисты Русского драматического театра имени Николая Бестужева вновь подарили концерт военнослужащим, находящимся на лечении. На этот раз театр привёз в военный госпиталь новогодние подарки и поздравления.

Перед пациентами госпиталя в военном городке Сосновый Бор артисты выступали не первый раз, рассказали в пресс-службе театра.

Ведущий концерта артист Александр Ильин открыл концерт песней Эдуарда Хиля «Человек из дома вышел». В исполнении артиста Евгения Винокурова прозвучали песни «Радуюсь» из репертуара группы «Воскресение» и «Поручик».

Новая актриса театра Арина Желаева спела песню «Кабы не было зимы». Репетитор по вокалу Александра Климова порадовала зрителей песней «Валенки прячет моя маменька». Вместе с Ариной Желаевой они дуэтом исполнили известную песенку «Ложкой снег мешая» в джазовой обработке Ларисы Долиной. Очень понравился зрителям дуэт Александра Ильина и Александра Чурбанова, которые подняли настроение зала песней «Уно моменто» из кинофильма «Формула любви» (0+).

На концерте в этот день также прозвучали песни «Ты для меня» из репертуара Виктора Третьякова, «О медведях», знакомая как «Где-то на белом свете» из кинофильма «Кавказская пленница» (6+), «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь» (0+) и другие любимые новогодние песни.

- Выступать перед ранеными в госпитале – это наш долг, – прокомментировал художественный руководитель театра Вячеслав Дьяченко. - Все наши артисты с хорошим, боевым настроением едут в госпиталь, чтобы порадовать солдат, офицеров, которые сегодня являются защитниками нашего Отечества.

Артисты от имени всего театра вручили пациентам госпиталя подарки и фрукты.

Русский драмтеатр концерт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

СПИД Центр протестировал на ВИЧ известные организации Бурятии
СПИД Центр протестировал на ВИЧ известные организации Бурятии
Общество, 27.12.2023
500 жителей Бурятии прошли экспресс-тестирование на ВИЧ за 2 недели в рамках 1 декабря – Всемирного дня борьбы со СПИД
В районе Бурятии под Новый год взвинтили цены на такси
В районе Бурятии под Новый год взвинтили цены на такси
Общество, 27.12.2023
Джидинцев решили предупредить об этом заранее
В Бурятии осуждённых свозили в дацан
В Бурятии осуждённых свозили в дацан
Общество, 27.12.2023
Право получили только те, кто характеризуется положительно
Приграничный посёлок Бурятии оградили от «большой» воды
Приграничный посёлок Бурятии оградили от «большой» воды
Общество, 27.12.2023
В Наушках появилась четырёхкилометровая дамба
В Иркутске водитель автобуса не пропустил толпу пешеходов на «зебре»
В Иркутске водитель автобуса не пропустил толпу пешеходов на «зебре»
Общество, 27.12.2023
Вопиющее нарушение ПДД тут же попало в соцсети
В Улан-Удэ к людям снова вышла голодная лиса
Общество, 27.12.2023
В декабре её видели на двух улицах
В столице Бурятии исчезают деревянные горки
В столице Бурятии исчезают деревянные горки
Общество, 27.12.2023
В мэрии заявили, что их больше не будет в каждом дворе 
В пригородном селе Бурятии люди рискуют жизнью на дороге
В пригородном селе Бурятии люди рискуют жизнью на дороге
Общество, 27.12.2023
Они вынуждены ходить по проезжей части из-за засыпанных снегом тротуаров
В Улан-Удэ усиленно песочат улицы
В Улан-Удэ усиленно песочат улицы
Общество, 27.12.2023
В городе вовсю подсыпают опасные участки
В Бурятии 84 коллектива подтвердили статусы народных и образцовых
В Бурятии 84 коллектива подтвердили статусы народных и образцовых
Общество, 27.12.2023
В министерстве культуры прошло заседание коллегии под руководством Соелмы Дагаевой
В Бурятии определились с призами для «Байкальской рыбалки»
В Бурятии определились с призами для «Байкальской рыбалки»
Общество, 27.12.2023
На фестивале одним из призов станет автомобиль

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^