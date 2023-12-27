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Возле школы в райцентре в Бурятии погасли фонари

Возле школы в райцентре в Бурятии погасли фонари
Общество, 
Теперь люди боятся ходить по тёмным улицам мимо злых собак

Жители Кяхты поинтересовались, почему на территории средней школы № 2 совсем нет освещения. По словам местных, школа большая, но там не горит ни один фонарь.
 
- Сейчас зима, утром и вечером темно. Взрослым страшно ходить, не говоря о детях. Ещё и собаки бегают. Неужели нельзя было установить фонари? – возмутились люди в группе «Кяхта-инфо.24/7».

В администрации СОШ пояснили, что сейчас осветительный фонарь горит у главного входа.

- На других опорах необходимо заменить лампы. Договор на оказание услуг уже заключили, работы будут выполнены, – заверили в учебном заведении.
уличное освещение школа

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