Возле школы в райцентре в Бурятии погасли фонари



Жители Кяхты поинтересовались, почему на территории средней школы № 2 совсем нет освещения. По словам местных, школа большая, но там не горит ни один фонарь.



- Сейчас зима, утром и вечером темно. Взрослым страшно ходить, не говоря о детях. Ещё и собаки бегают. Неужели нельзя было установить фонари? – возмутились люди в группе «Кяхта-инфо.24/7».



В администрации СОШ пояснили, что сейчас осветительный фонарь горит у главного входа.



- На других опорах необходимо заменить лампы. Договор на оказание услуг уже заключили, работы будут выполнены, – заверили в учебном заведении.

